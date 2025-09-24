Nel corso delle ultime ore, un nuovo leak emerso in rete avrebbe svelato le prime informazioni riguardanti il display e la batteria di HONOR 500 Pro, nuovo modello di smartphone atteso a breve sul mercato: scopriamone insieme tutti i dettagli.

HONOR 500 Pro: le specifiche tecniche attese

Stando a quanto dichiarato dall’informatore SmartPikachu sulla piattaforma social Weibo, la compagnia cinese starebbe attualmente testando un display da 6,6 pollici di diagonale (contro i 6,55 pollici del precedente) per HONOR 500 Pro, racchiuso all’interno di un corpo compatto. Tra le novità più attese dovrebbe esserci un aumento del picco di luminosità, in grado di garantire una visione ideale anche in condizioni di estrema luce ambientale.

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore da 200 megapixel e un sensore a periscopio (dalla stessa risoluzione), così come accaduto con la precedente generazione di smartphone, con possibili funzionalità integrate con l’intelligenza artificiale. HONOR 500 Pro sarà presumibilmente alimentato da una batteria da circa 7000 mAh di capacità: per fare un rapido confronto, HONOR 400 Pro era alimentato da una batteria agli ioni di litio da 7200 mAh di capacità con il supporto alla ricarica Super Fast da 90 W di potenza: in tal senso, la compagnia potrebbe aumentare la possibilità di ricarica a 100 W di potenza per il futuro modello Pro.

A queste si aggiungono poi la possibile introduzione di un sensore 3D a ultrasuoni per il riconoscimento delle impronte digitali (utile per lo sblocco rapido dello smartphone) e la possibilità di ricarica wireless per il dispositivo. A detta dell’informatore, il nuovo HONOR 500 Pro sarà a tutti gli effetti un modello di fascia medio/alta, posizionandosi immediatamente dopo i top di gamma.

Come al solito vi raccomandiamo di prendere con le dovute pinze tali informazioni, trattandosi di pure e semplici indiscrezioni che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice cinese. Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi. Vi ricordiamo infatti che la. nuova serie HONOR 500 è attesa sul mercato entro la fine dell’anno corrente, anche se potrebbero non arrivare in Italia se si conferma l’andamento passato, dove i numeri dispari della serie numerica sono stati lanciati sempre e solo in oriente.