HONOR Magic7 Lite scende sotto i 260€ grazie al codice sconto SETTEMBRE25 su eBay, portando il prezzo da 399,90€ a soli 258,87€. Con un risparmio di oltre 140€ e uno sconto del 35%, questo smartphone si presenta come un’occasione imperdibile per chi cerca autonomia record, display di qualità e memoria abbondante senza spendere una fortuna.

Segui HONOR Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Offerte Bomba!

Solo errori di prezzo o sconti incredibili ma verificati!

Seguici su Telegram

HONOR Magic7 Lite: autonomia da record e specifiche tecniche complete

HONOR Magic7 Lite si distingue per la sua batteria al silicio carbonio da 6600 mAh, una capacità che garantisce oltre 8 ore di utilizzo attivo e un’autonomia senza rivali nella fascia media. La ricarica rapida a 66W permette di passare da 0 a 100% in circa un’ora, eliminando l’ansia da batteria scarica.

Il display AMOLED da 6,78″ con risoluzione 1.5K (2700×1224 pixel) e refresh rate a 120Hz offre un’esperienza visiva di alto livello. La luminosità raggiunge i 1600 nits nei contenuti HDR, mentre il PWM Dimming a 3840Hz protegge gli occhi durante l’uso in ambienti poco illuminati. Il vetro protettivo ultra-temperato resiste a cadute fino a 2 metri su superfici dure come marmo e asfalto.

Il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 è abbinato a 8GB di RAM e 512GB di storage UFS 3.1, garantendo prestazioni fluide nel quotidiano. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 108MP con stabilizzazione ottica, una ultra-grandangolare da 5MP e una frontale da 16MP. L’audio stereo utilizza speaker principale e capsula auricolare per un’esperienza multimediale completa.

Per ulteriori dettagli:

Offerta eBay: oltre 140€ di risparmio con codice sconto

Su eBay, HONOR Magic7 Lite nella versione 8GB/512GB è disponibile a 258,87€ invece di 399,90€ (listino) applicando il codice SETTEMBRE25 al checkout. Lo sconto totale raggiunge i 141,03€, pari al 35% del prezzo di listino, rendendo questo smartphone uno dei migliori acquisti nella fascia sotto i 300€.

L’offerta include la spedizione gratuita e rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo modello appena lanciato. La disponibilità è limitata e il codice sconto potrebbe scadere senza preavviso, rendendo necessario un acquisto tempestivo per non perdere questa opportunità.

Acquista HONOR Magic7 Lite su eBay a 258,87€ invece di 399,90€ inserendo al checkout il codice SETTEMBRE25

Non perdete le migliori offerte tecnologiche! Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia e ad ErroriBomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.

Potrebbe interessarti: