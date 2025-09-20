HONOR Magic7 Lite scende sotto i 260€ grazie al codice sconto SETTEMBRE25 su eBay, portando il prezzo da 399,90€ a soli 258,87€. Con un risparmio di oltre 140€ e uno sconto del 35%, questo smartphone si presenta come un’occasione imperdibile per chi cerca autonomia record, display di qualità e memoria abbondante senza spendere una fortuna.

Segui HONOR Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

HONOR Magic7 Lite: autonomia da record e specifiche tecniche complete

HONOR Magic7 Lite si distingue per la sua batteria al silicio carbonio da 6600 mAh, una capacità che garantisce oltre 8 ore di utilizzo attivo e un’autonomia senza rivali nella fascia media. La ricarica rapida a 66W permette di passare da 0 a 100% in circa un’ora, eliminando l’ansia da batteria scarica.

Il display AMOLED da 6,78″ con risoluzione 1.5K (2700×1224 pixel) e refresh rate a 120Hz offre un’esperienza visiva di alto livello. La luminosità raggiunge i 1600 nits nei contenuti HDR, mentre il PWM Dimming a 3840Hz protegge gli occhi durante l’uso in ambienti poco illuminati. Il vetro protettivo ultra-temperato resiste a cadute fino a 2 metri su superfici dure come marmo e asfalto.

Il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 è abbinato a 8GB di RAM e 512GB di storage UFS 3.1, garantendo prestazioni fluide nel quotidiano. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 108MP con stabilizzazione ottica, una ultra-grandangolare da 5MP e una frontale da 16MP. L’audio stereo utilizza speaker principale e capsula auricolare per un’esperienza multimediale completa.

Offerta eBay: oltre 140€ di risparmio con codice sconto

Su eBay, HONOR Magic7 Lite nella versione 8GB/512GB è disponibile a 258,87€ invece di 399,90€ (listino) applicando il codice SETTEMBRE25 al checkout. Lo sconto totale raggiunge i 141,03€, pari al 35% del prezzo di listino, rendendo questo smartphone uno dei migliori acquisti nella fascia sotto i 300€.

L’offerta include la spedizione gratuita e rappresenta il prezzo più basso mai registrato per questo modello appena lanciato. La disponibilità è limitata e il codice sconto potrebbe scadere senza preavviso, rendendo necessario un acquisto tempestivo per non perdere questa opportunità.

Non perdete le migliori offerte tecnologiche! Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia e ad ErroriBomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.