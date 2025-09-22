Vi state guardando intorno per una serratura smart per la vostra casa (e non solo)? WELOCK potrebbe avere la soluzione che fa per voi: sul sito ufficiale sono disponibili due proposte intriganti, riguardanti WELOCK Smart Lock Touch41 e l’accessorio WIFIBOX3 Gateway WiFi Bridge, pensato per il controllo remoto. Diamogli un’occhiata da vicino.

WELOCK Touch41 e WIFIBOX3 per rendere smart le porte di casa

Come forse saprete, WELOCK è una delle compagnie che si sono affacciate per prime sul mercato delle serrature intelligenti, e ormai da anni propone prodotti per rendere più smart le nostre case. Quest’oggi ci soffermiamo in particolare su WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41 Fingerprint Door Lock (questo il nome completo), una serratura smart che funziona con impronta digitale, tessera RFID o tramite l’applicazione ufficiale per smartphone.

Niente più paura di perdere chiavi, dato che si possono memorizzare fino a 100 impronte digitali (3 con funzione amministratore); eventualmente si possono associare fino a 20 tessere, e tramite il già citato WIFIBOX3 può diventare compatibile con il controllo remoto. Offre anche un piccolo display OLED per indicare lo stato della batteria e altre informazioni: con 10 sblocchi al giorno, le 3 batterie AAA sono sufficienti per circa 8-10 mesi di autonomia, secondo il produttore.

La serratura smart si può montare da soli in pochi minuti sul lato interno della porta senza bisogno di forature: l’installazione può avvenire autonomamente, senza danneggiare la porta o sostituire pezzi (basta saper svitare un paio di viti), e senza installatori professionisti. Offre protezione elettrostatica fino a 30.000 volt, impermeabilità con certificazione IP65, può essere sempre aperta dall’interno e funziona in un range di temperatura da -25°C a 60°C.

WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41 Fingerprint Door Lock è disponibile sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 189 euro, ma grazie a una promozione potete acquistarla a una cifra più interessante: inserendo il coupon VD63 in fase di acquisto, potete portare a casa la serratura smart per 126 euro, con spedizione gratuita dall’Europa e ben 5 anni di garanzia (2 anni + 3 anni extra con l’acquisto tramite sito ufficiale). Per indecisioni potete consultare la nostra recensione in fondo.

Per rendere ancora più intelligente Touch41 potete aggiungere WELOCK WIFIBOX3 Gateway Wifi Bridge per il controllo remoto. L’accessorio consente di gestire la serratura a distanza grazie all’app ufficiale e all’interazione con Alexa, per uno sblocco da remoto di un massimo di 8 serrature.

L’antenna potenziata offre un segnale Bluetooth stabile, e permette di fornire l’accesso una tantum a eventuali “ospiti” a distanza, che si tratti di addetti alle consegne, tuttofare, dog sitter e così via. Si può installare a circa 10 metri o meno dalle serrature compatibili (per un segnale ottimale).

WELOCK WIFIBOX3 Gateway Wifi Bridge for Remote Control è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale a 99 euro, sempre con spedizione gratuita dall’Europa. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso.

Informazione Pubblicitaria