Mentre la maggior parte degli smartwatch Wear OS fatica a superare le 24 ore di autonomia, TicWatch Pro 5 Enduro dimostra che si può fare molto meglio. Questo dispositivo di Mobvoi scende oggi su Amazon a 107,99€, con un risparmio di oltre 35€ rispetto ai 143,99€ degli ultimi 30 giorni e un crollo del 70% dal prezzo di lancio di 359€. Una promozione che rende accessibile uno smartwatch dalle caratteristiche uniche, pensato per chi non vuole compromessi tra prestazioni e durata della batteria.

TicWatch Pro 5 Enduro: autonomia record e doppio display innovativo

Il punto di forza principale di TicWatch Pro 5 Enduro risiede nella sua architettura a doppio display. Il sistema combina un display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466×466 pixel per l’interazione completa, affiancato da un display Transflective sempre visibile a bassissimo consumo. Questa soluzione permette di avere costantemente sotto controllo orario e informazioni essenziali senza dover attivare lo schermo principale, garantendo un’autonomia fino a 90 ore in modalità Smart e addirittura 45 giorni in modalità Essential.

Le prestazioni sono assicurate dal processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1, supportato da 2GB di RAM e 32GB di storage interno. La fluidità del sistema operativo Wear OS 3.5 risulta eccellente, senza i rallentamenti tipici di molti competitor. Il design robusto include resistenza 5ATM, certificazione MIL-STD-810H e un vetro zaffiro che protegge il display principale.

Per il monitoraggio della salute, TicWatch Pro 5 Enduro integra sensori per frequenza cardiaca 24/7, saturazione dell’ossigeno, stress e qualità del sonno con rilevamento del russamento. Le 110+ modalità di allenamento coprono praticamente ogni attività sportiva, mentre il GPS multi-satellite garantisce tracciamenti precisi anche senza smartphone.

Per ulteriori dettagli: Recensione TicWatch Pro 5

Offerta Amazon: risparmio del 70% sul prezzo di listino

L’offerta attuale su Amazon propone TicWatch Pro 5 Enduro a 107,99€, in calo rispetto al prezzo più basso recente di 143,99€. Il risparmio diventa ancora più significativo considerando il prezzo di debutto di 359€: stiamo parlando di uno sconto del 70% che rende questo smartwatch estremamente competitivo.

La spedizione è gestita dal Mobvoi Official Store tramite Amazon, garantendo assistenza diretta dal produttore. L’offerta non prevede limitazioni temporali specifiche, ma considerando l’entità dello sconto, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Tra i vantaggi aggiuntivi dell’acquisto su Amazon troviamo la possibilità di reso entro 30 giorni e la garanzia standard di 24 mesi. Il dispositivo è compatibile esclusivamente con smartphone Android, mentre non supporta iPhone. Da segnalare che attualmente mancano Google Assistant e l’integrazione con Fitbit, limitazioni che l’azienda promette di risolvere con futuri aggiornamenti.

