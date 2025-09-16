Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di settembre ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di settembre 2025, che viene aggiornato e ampliato da Big G con cadenza settimanale.

Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.

Aggiornamento di sistema di Google: le novità di settembre 2025

Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità dell’aggiornamento di sistema di Google di settembre 2025, così come elencata direttamente da Big G:

Google Play Services versione 25.36 (15/09/2025)

Gestione dell’account

[Auto] Con questo aggiornamento, ora coinvolgimento e rilevabilità di Accedi con Google verranno migliorati in Automotive.

[Wear] Ora puoi utilizzare la dashboard del Controllo genitori con un tema espressivo.

Servizi per gli sviluppatori

[Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati a posizione e contesto.

Connettività del dispositivo

[Smartphone] Con questa funzionalità, puoi trasferire gli account supervisionati sul tuo nuovo dispositivo con Avvio rapido.

[Smartphone, Wear] Correzioni di bug per i servizi correlati alle connessioni dei dispositivi.

Gestione del sistema

[Auto, PC, smartphone, TV, Wear] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano le prestazioni dei dispositivi.

Google Play Store versione 48.0 (15/09/2025)

[Smartphone] Nella parte superiore della scheda App, abbiamo aggiunto un nuovo formato in evidenza.

[Smartphone] Ora gli utenti in Corea del Sud troveranno una sezione dedicata all’intrattenimento in App.

[Smartphone] Ora puoi ripristinare più velocemente le tue app preferite su un nuovo smartphone Android.

Google Play Services versione 25.35 (8/09/2025)

Servizi per gli sviluppatori

[Smartphone] Con questo aggiornamento, Scanner ora supporta il design espressivo.

Connettività del dispositivo

[Smartphone, Wear] Correzioni di bug per i servizi correlati alle connessioni dei dispositivi.

[Smartphone] Grazie a questa nuova funzionalità, potrai usare Wake-on-LAN con Cast per riattivare la TV Linux dalla modalità di sospensione.

Gestione del sistema

[Smartphone] Con questo aggiornamento, la verifica del numero di telefono e della raggiungibilità vengono eseguite automaticamente durante la configurazione. Puoi gestire le tue preferenze nelle impostazioni del dispositivo e nell’Account Google.

Wallet

[Smartphone, Wear] Provisioning delle carte di accesso dal profilo di lavoro al profilo personale.

Google Play Store versione 47.9 (8/09/2025)

[Smartphone] Con la nuova funzionalità dei risultati di ricerca basata sulle attività, puoi trovare app che possono aiutarti a completare le tue attività.

Google Play Services versione 25.34 (1/09/2025)

Gestione dell’account

[Smartphone] Correzioni di bug per i servizi correlati alla gestione dell’account.

Connettività del dispositivo

[Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati alla connettività dei dispositivi.

[Smartphone, Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app terzi e Google di supportare nelle loro app processi correlati alla connettività dei dispositivi.

Sicurezza ed emergenza

[Smartphone] Con questo aggiornamento, ora sono disponibili il backup e il ripristino per la protezione dai furti.

Wallet

[Smartphone, Wear] Ora puoi autenticare una transazione contactless se lo smartphone rimane bloccato per più di 30 secondi.

Google Play Store versione 47.8 (1/09/2025)

[Smartphone] Gli snippet ora mostrano risultati più pertinenti.

Come installare un aggiornamento di sistema di Google

Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link delle app coinvolte per la verifica manuale).

Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi compatibili per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze seguendo il percorso:

Impostazioni Google. Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.

La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.