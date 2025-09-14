Motorola Razr 60 Ultra scende per la prima volta sotto la soglia psicologica degli 800 euro su Amazon, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi desidera entrare nel mondo degli smartphone pieghevoli premium. Il flagship di Motorola, lanciato a 1.299 euro, è ora disponibile a 799,92 euro con uno sconto di quasi 500 euro che lo rende decisamente più accessibile. Parliamo di un dispositivo che ha conquistato critica e pubblico per il suo design raffinato, le prestazioni da top di gamma e l’innovativo display esterno da 4 pollici. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo pieghevole così speciale.

Motorola Razr 60 Ultra: specifiche tecniche da flagship e design iconico

Motorola Razr 60 Ultra rappresenta l’evoluzione del concetto di smartphone pieghevole, combinando l’iconico form factor a conchiglia con specifiche tecniche di ultima generazione. Il cuore pulsante è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da ben 16 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile, una configurazione che garantisce prestazioni fluide in ogni scenario d’uso.

Il sistema di visualizzazione è uno dei punti di forza del dispositivo: il display esterno da 4 pollici utilizza tecnologia LTPO a 165Hz ed è protetto dal nuovo Ceramic Glass di Corning, permettendo di interagire con notifiche, messaggi e applicazioni senza dover aprire lo smartphone. Una volta aperto, si rivela il display interno da 7 pollici pOLED con refresh rate di 165Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit, considerato tra i migliori pannelli pieghevoli attualmente disponibili.

Il comparto fotografico è stato riprogettato con un sistema dual camera posteriore da 50MP, che include un sensore principale Samsung Isocell GNJ con stabilizzazione ottica e un’ultrawide con autofocus. La fotocamera frontale da 50MP completa l’offerta, anche se il vero punto di forza sono i selfie scattati con le fotocamere posteriori utilizzando il display esterno come viewfinder.

L’autonomia è affidata a una batteria da 4.700mAh con ricarica rapida 68W via cavo e 30W wireless, mentre la connettività include 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e supporto Dual SIM. Il software è basato su Android 15 con l’interfaccia Hello UI di Motorola e l’integrazione dell‘intelligenza artificiale Moto AI.

Offerta Amazon: risparmio di quasi 500 euro sul prezzo di listino

L’offerta attualmente disponibile su Amazon rappresenta il minimo storico per Motorola Razr 60 Ultra, con un prezzo di 799,92 euro rispetto ai 1.299 euro di listino. Si tratta di uno sconto del 38% che corrisponde a un risparmio di circa 500 euro, rendendo questo flagship pieghevole molto più competitivo rispetto al lancio.

Il dispositivo è disponibile nella colorazione PANTONE Scarab, caratterizzata da una finitura in vero legno sul retro abbinata a un telaio in alluminio colorato. Amazon garantisce la spedizione gratuita per tutti i clienti, mentre per i membri Prime è disponibile la consegna rapida senza costi aggiuntivi.

La disponibilità è immediata e il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo così l’assistenza post-vendita e la possibilità di reso entro 30 giorni. L’offerta non ha una scadenza specifica dichiarata, ma considerando che si tratta del prezzo più basso mai raggiunto, la disponibilità potrebbe essere limitata nel tempo.

