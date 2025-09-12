Continuiamo a seguire l’incessante lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche o la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.25.25.7.

WhatsApp Beta testa una nuova funzione interessante

Nei mesi scorsi è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su una funzionalità per organizzare le risposte ai messaggi in conversazioni strutturate, in modo da consentire agli utenti di rimanere coinvolti in una discussione mirata e organizzata all’interno del thread invece di dover navigare tra numerosi messaggi alla ricerca di una risposta pertinente.

Ebbene, con la versione 2.25.25.7 beta per Android pare che per tale funzionalità sia arrivato il momento di un test pubblico con alcuni utenti.

In pratica, il nuovo sistema ideato dal team di WhatsApp prevede che ogni risposta generi automaticamente un thread sotto il messaggio originale, all’interno del quale gli utenti troveranno tutte le risposte correlate collegate direttamente al messaggio originale. Questo significa che ogni risposta rimarrà ordinatamente raggruppata e ciò dovrebbe rendere più facile seguire il flusso della discussione.

Per concentrarsi sulle risposte a un determinato messaggio, gli utenti devono semplicemente toccare l’apposito indicatore che appare all’interno del fumetto del messaggio e che mostra il numero di risposte già presenti nel thread, attraverso il quale sarà possibile aprire la visualizzazione del thread per leggere tutte le risposte associate.

Una volta aperto il thread, gli utenti hanno una panoramica completa di tutte le risposte collegate a quella conversazione, con la possibilità di aggiungere nuove risposte al thread (che verranno automaticamente collegate all’ultimo messaggio in arrivo).

Al momento non si sa quando tale novità potrebbe essere implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scoprire come scaricare le ultime versioni disponibili di questa popolare app di messaggistica istantanea, sia per i dispositivi Android che per quelli iOS, non vi resta altro da fare che consultare la nostra guida su come installare WhatsApp Beta.

Per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale mentre per ricevere tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech.