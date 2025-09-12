Un errore di sconto al carrello rende Samsung Galaxy S25 FE disponibile a soli 514,80€ invece di 829€ sullo store ufficiale Samsung Shop. Lo smartphone di Samsung con display Dynamic AMOLED 2X da 6,7″, tripla fotocamera con sensore principale da 50MP e 8GB di RAM raggiunge così un prezzo mai visto prima, con un risparmio di oltre 314€. L’offerta diventa ancora più interessante considerando che il taglio da 256GB costa quanto quello da 128G e in omaggio si ricevono anche le Samsung Galaxy Buds3 FE. Scopri come ottenerlo a questo prezzo:

Samsung Galaxy S25 FE: specifiche tecniche di un flagship accessibile

Samsung Galaxy S25 FE si posiziona come lo smartphone più accessibile della nuova serie, mantenendo però caratteristiche tecniche di alto livello. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ con risoluzione FHD+ (2340 x 1080 pixel) e refresh rate a 120Hz garantisce un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, mentre le cornici ultra sottili massimizzano l’area di visualizzazione.

Il comparto fotografico si basa su un sensore principale da 50MP supportato dal ProVisual Engine con AI, che ottimizza colori, nitidezza e contrasto in tempo reale. La fotocamera ultrawide da 12MP e il teleobiettivo da 8MP completano la configurazione posteriore, mentre la selfie camera da 12MP assicura autoritratti dettagliati. Le funzionalità AI includono Modifica Generativa, Regola Audio per eliminare rumori di fondo e Ritaglio automatico per creare clip pronte alla condivisione.

Le prestazioni sono affidate al processore Exynos 2400 abbinato a 8GB di RAM e 256GB di storage interno, configurazione che garantisce fluidità nel multitasking e nei giochi più impegnativi. La camera di vapore più grande del 13% rispetto al predecessore mantiene le temperature sotto controllo anche durante le sessioni più intense. La batteria da 4.900mAh con ricarica rapida raggiunge il 65% in 30 minuti, mentre la certificazione IP68 protegge da acqua e polvere. Il design si distingue per lo spessore di soli 7,4mm e il peso contenuto di 190 grammi.

Scopri come averlo a 514€ e avere le Buds3 FE in omaggio

L’offerta attuale rappresenta un’opportunità eccezionale grazie a un errore di valutazione dello sconto al carrello che porta Samsung Galaxy S25 FE a 514,80€ invece dei 829€ di listino, con un risparmio di 314,20€ pari al 38% di sconto. Il prezzo si ottiene attraverso una procedura specifica che prevede:

Acquistare tramite App Samsung Shop per ottenere il 10% di sconto; Inserire al check-out il codice TUTTOANDROIDFAN; Pagare con Samsung Pay per un ulteriore sconto del 5%; Registrare l’acquisto sul sito Members Samsung per ricevere le Galaxy Buds3 FE.

L’offerta, dunque, include gratuitamente le Samsung Galaxy Buds3 FE, cuffie true wireless del valore di 129€. Particolare vantaggioso è che la versione da 256GB costa quanto quella da 128GB, offrendo il doppio dello storage allo stesso prezzo. La garanzia del produttore di 3 anni rappresenta un ulteriore valore aggiunto rispetto ai canonici 2 anni.

L’offerta è disponibile esclusivamente sullo store ufficiale Samsung Shop e potrebbe essere corretta in qualsiasi momento, data la natura di errore di prezzo.

