CMF Phone 1 si presenta come una ventata di aria fresca nel panorama degli smartphone economici. Il sotto-brand di Nothing ha colpito nel segno con questo dispositivo che combina design modulare, processore Dimensity 7300 e display Super AMOLED da 6,67 pollici a un prezzo che scende a soli 160,55€ su Amazon. Con uno sconto dal prezzo di listino di 239€, rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca qualcosa di diverso nella fascia budget, pur dovendo accettare alcuni compromessi come l’assenza del modulo NFC.
Motorola edge 60, 8/256 GB
50+50+10MP, 6.67'' pOLED 120Hz, Batteria 5200mAh, ricarica 68W, Android 15
Dimensity 7300 e specifiche che fanno la differenza
Il cuore pulsante di CMF Phone 1 è il processore MediaTek Dimensity 7300 5G, realizzato con processo produttivo a 4 nm di TSMC. Questo chipset segna un netto miglioramento rispetto ai soliti Helio G99 o Snapdragon 695G, offrendo prestazioni da fascia media con consumi ottimizzati. La configurazione 8GB di RAM abbinata a 128GB di storage (espandibile fino a 2TB tramite microSD) garantisce fluidità nelle operazioni quotidiane.
Il display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel supporta frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz e luminosità di picco di 2000 nits, assicurando ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. La certificazione HDR10+ completa un comparto visivo di buon livello per la categoria.
La fotocamera principale Sony da 50MP con apertura f/1.8 offre scatti di qualità, supportata da algoritmi TrueLens Engine 2.0 e modalità AI Vivid. La batteria da 5000mAh garantisce fino a due giorni di utilizzo normale, mentre la ricarica rapida a 33W permette di raggiungere il 50% in soli 20 minuti. Il sistema operativo Nothing OS 2.6 basato su Android 14 propone un’interfaccia minimal con design dot-style caratteristico del brand.
Offerta Amazon a prezzo minimo storico
CMF Phone 1 nella configurazione 8+128GB è disponibile su Amazon al prezzo di 160,55€ invece dei 239€ di listino, con un risparmio di oltre 78€ pari al 33% di sconto. L’offerta è gestita dal marketplace SHIYOU LIMITED con spedizione tramite Amazon, garantendo la consueta affidabilità del servizio.
Il dispositivo si distingue per il design modulare unico con cover intercambiabili fissate tramite quattro viti, permettendo personalizzazioni creative. Tra i punti di forza troviamo l’autonomia eccellente, le prestazioni superiori alla media della categoria e un software curato con 2 aggiornamenti Android e 3 anni di patch di sicurezza garantiti.
Da segnalare l’assenza del modulo NFC e l’audio mono, limitazioni che potrebbero pesare per alcuni utenti. Nonostante questi compromessi, a questo prezzo rappresenta una delle proposte più interessanti per chi cerca uno smartphone distintivo e performante nella fascia economica.
Per non perdere le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech https://t.me/prezzitech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi prodotto.