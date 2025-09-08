Xiaomi continua a svelare prodotti innovativi con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa volta nel settore dell’igiene orale. Il colosso tecnologico cinese ha infatti appena presentato il Mijia Servo-Sonic Electric Toothbrush Pro, uno spazzolino elettrico che vuole migliorare la routine quotidiana di pulizia dei denti.

Disponibile dal 10 settembre sul negozio online di Xiaomi al prezzo di 269 yuan, equivalenti a circa 32 dollari, il dispositivo rivela spunti caratteristici di particolare interesse.

La tecnologia servo-sonic per una pulizia professionale

Per prima cosa, si può notare dalle informazioni più specifiche come a muovere il dispositivo sia il motore servo-sonic, capace di eseguire oscillazioni di spazzolamento di 60 gradi e replicare la tecnica di spazzolamento Bass, utilizzata dai dentisti professionali, aumentando così l’efficacia della pulizia fino a tre volte rispetto ai modelli precedenti.

La vera innovazione risiede però nel giroscopio a sei assi integrato, che riconosce automaticamente le superfici dentali permettendo una pulizia precisa e mirata di ogni zona della bocca.

Display LCD e feedback in tempo reale

Gli aspetti interessanti non sono però finiti qui. Una delle caratteristiche più rilevanti è sicuramente il display LCD a colori integrato nel manico, che fornisce informazioni in tempo reale durante l’uso, mostrando la durata dello spazzolamento, la copertura delle aree trattate e lo stato di rilevamento della placca.

Il dispositivo include anche un sensore di pressione intelligente che protegge le gengive: quando viene applicata una pressione eccessiva, lo spazzolino emette una luce rossa di avvertimento, vibra e riduce automaticamente la potenza.

Xiaomi fornisce due testine diverse nella confezione. La testina standard per la pulizia quotidiana è dotata di doppi pilastri a vortice e setole a forma di mezzaluna, progettate specificamente per rimuovere la placca batterica. La seconda testina è invece dedicata alla cura delle gengive, con un layout circolare delle setole. Entrambe le testine utilizzano setole che cambiano colore per indicare quando è necessario sostituirle, eliminando le incertezze sull’usura del prodotto.

Connettività smart e personalizzazione

Tramite l’app Mijia, gli utenti possono personalizzare completamente l’esperienza di utilizzo, regolando potenza e impostazioni di movimento secondo le proprie necessità. L’applicazione fornisce anche report dettagliati che includono durata dello spazzolamento, analisi delle zone di pressione e valutazione del rischio placca.

A fare il resto in questo prodotto eccellente è il design, che presenta un corpo monoblocco con finitura liscia simil-ceramica trattata UV e una bordatura metallica attorno al display. È disponibile in tre colori (viola, blu e bianco) e vanta una certificazione IPX8 per la resistenza all’acqua, con una funzione di blocco viaggio. Inoltre, memorizza automaticamente l’ultima modalità utilizzata.

Una super autonomia con una sola ricarica

Come se quanto sopra non fosse sufficiente per accendere l’attenzione su questo dispositivo per l’igiene orale, rileviamo come Xiaomi dichiari fino a 180 giorni di utilizzo in modalità soft e 100 giorni in modalità standard con una singola carica. La ricarica avviene tramite porta USB-C e bastano appena 2 minuti di carica per una singola sessione di spazzolamento.