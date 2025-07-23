Il listino di Xiaomi si è appena arricchito di un nuovo dispositivo, che non è uno smartphone: l’azienda cinese, infatti, oggi ha annunciato la nuova Xiaomi TV Stick 4K con Google TV, che è già acquistabile però non sul sito ufficiale ancora. Vediamo che cosa offre e dove è acquistabile.

C’è una Xiaomi TV Stick 4K con Google TV ora

È approdata sul mercato globale una nuova TV stick con Google TV griffata Xiaomi: intendiamoci, questa non è la prima TV Stick prodotta da Xiaomi, né la prima a supportare il 4K, è però la prima a vantare il marchio Google TV sulla confezione di vendita. L’edizione 2025 della Xiaomi TV Stick 4K può essere acquistata soltanto su AliExpress al momento e con presa europea al prezzo di circa 40 euro, con tanto di spedizione gratuita (è possibile optare per la consegna veloce e si ha comunque diritto al reso gratuito entro 90 giorni). A bene vedere, la novità più rilevante di questo modello è rappresentata proprio da Google TV, a cui si aggiunge un aggiornamento della scheda tecnica tutt’altro che prodigioso: il dispositivo ha ancora soli 2 GB di RAM, una CPU quad core, una GPU ARM G310 V2 e 8 GB di spazio di archiviazione ed è persino alimentato ancora da un’arcaica porta microUSB.

Non si evidenziano cambiamenti rilevanti in termini di design, mentre il telecomando presenta dei tasti di scelta rapida per Netflix, Prime Video, YouTube e per l’app proprietaria TV+ di Xiaomi. Ci sono poi i soliti Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz e il Bluetooth 5.2, oltre all’ovvia porta HDMI.

Dove può essere acquistata al momento

Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) è stata annunciata da Xiaomi per il mercato globale, ma ancora non ci sono informazioni sul prezzo e sulla data di lancio per il mercato italiano. Il dispositivo comunque è già acquistabile su AliExpress al prezzo di circa 40 euro tramite il seguente link:

Acquista Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen) su AliExpress