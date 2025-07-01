REDMAGIC ha alzato ulteriormente l’asticella del gaming mobile con il lancio globale del suo nuovo gioiello tecnologico: il REDMAGIC Astra Gaming Tablet. Si tratta di un dispositivo progettato specificamente per i gamer e i creatori di contenuti più esigenti, che desiderano portare la propria potenza ovunque. Sotto la scocca batte il nuovo Snapdragon 8 Elite, supportato fino a 24 GB di RAM e 1 TB di storage, con un display OLED da 9,06 pollici a 165 Hz che promette un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Il tutto è racchiuso in un corpo compatto con scocca trasparente in metallo, dettagli RGB dinamici e un sistema di raffreddamento degno di un PC gaming.

Con un’autonomia da primato grazie alla batteria da 8.200 mAh, supporto alla ricarica rapida e la nuovissima interfaccia REDMAGIC OS 10.5 basata su Android 15, il tablet si presenta come un compagno versatile per chi gioca, lavora e crea contenuti in mobilità. La combinazione di hardware d’eccellenza, design futuristico e software ottimizzato lo rende uno dei dispositivi più interessanti nel panorama tech del 2025.

Display top, chip mostruoso e raffreddamento avanzato

Il REDMAGIC Astra Gaming Tablet punta tutto sull’equilibrio tra portabilità e performance. Con uno schermo da 9,06 pollici, si colloca tra i classici 7-8 pollici e i più ingombranti 10-13 pollici, offrendo una soluzione ideale per chi vuole giocare o lavorare in mobilità senza rinunciare a un’esperienza immersiva. Il design flat, privo di bump fotocamera, con corpo in metallo trasparente e angoli arrotondati, è impreziosito da LED RGB e da una costruzione ergonomica.

Il pannello OLED da 9.06″ con risoluzione 2400×1504, refresh rate a 165 Hz e luminosità fino a 1.600 nit offre neri profondi, colori vividi e una fluidità perfetta per il gaming. La tecnologia Magic Touch co-sviluppata con Synaptics e la frequenza di campionamento al tocco fino a 2.000 Hz garantiscono reattività estrema anche con dita sudate. Il tutto è certificato SGS per ridotta emissione di luce blu e flicker-free.

Sotto il cofano troviamo il potentissimo Snapdragon 8 Elite, affiancato dal chip RedCore R3 Pro per gestire display, termiche e batteria in modo ottimale. Il tablet offre fino a 24 GB di RAM LPDDR5T e storage UFS 4.1 Pro fino a 1 TB, per multitasking estremo, tempi di caricamento nulli e performance sempre al top anche nei titoli più esigenti.

Il sistema di raffreddamento ICE-X a 13 strati con Liquid Metal 2.0 (conduttività 200 W/m·K), doppie camere a vapore, ventola turbofan a 20.000 RPM, lamelle a pinna di squalo e isolamento in grafene/copper permette di mantenere temperature stabili e performance elevate anche sotto stress. In più, migliora l’efficienza di ricarica fino al 13%.

Il tablet garantisce oltre 6,5 ore di gioco a Call of Duty Mobile, 5,5 ore su Genshin Impact e 33 ore di video playback. La ricarica rapida lo porta da 0 a 100% in 64 minuti. Inoltre, la tecnologia di separazione della carica aiuta a proteggere la batteria nel lungo periodo.

Dotato di speaker stereo 1620 con supporto DTS:X Ultra e doppi motori lineari x-axis per una vibrazione coinvolgente, il REDMAGIC Astra porta l’esperienza audio a un livello superiore. L’illuminazione RGB sul retro completa l’esperienza sensoriale.

La suite X-Gravity permette di collegare controller, tastiere, mouse e monitor esterni (fino a 8K@60Hz). Presente anche il frame boost fino a 120 FPS in 2K. Ampio supporto a titoli AAA tra cui Genshin Impact, COD Mobile, Wuthering Waves e molti altri.

Grazie all’integrazione di Google Gemini, l’Astra offre assistenza smart per scrittura creativa, traduzioni in tempo reale, sottotitoli chiamate e molto altro. Lato connettività, c’è supporto USB 3.2 Gen 2 fino a 10 Gbps, uscita DisplayPort, sblocco con volto e impronta e tasto Magic Key personalizzabile.

Accessori, disponibilità e prezzi del REDMAGIC Astra Gaming Tablet

Tra gli accessori disponibili troviamo: REDMAGIC Stylus, screen protector, custodia magnetica e il nuovo REDMAGIC Gamepad con joystick Hall effect, feedback aptico, tasti microswitch e compatibilità estesa anche con altri device.

Il REDMAGIC Astra Gaming Tablet sarà in vendita sul sito ufficiale REDMAGIC a partire dal 16 luglio 2025. Dal 10 al 15 luglio, con solo € 1 si potrà acquistare un voucher che garantisce € 30 di sconto e un caricatore REDMAGIC da 80W incluso. Ecco la tabella dei prezzi europei: