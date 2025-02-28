Waze è senza dubbio una soluzione molto apprezzata da coloro che desiderano avere un valido assistente per i propri spostamenti in auto e un recente aggiornamento introduce una novità che risulterà particolarmente gradita a tanti.
Con la versione 5.4 di Waze per Android, infatti, è stato implementato il supporto per la visualizzazione della mappa di navigazione e di altri dettagli tramite il quadro strumenti in alcuni veicoli.
Introdotta un’importante novità per gli utenti Waze
Negli ultimi anni sono state lanciate numerose auto i cui produttori hanno deciso di sostituire il tradizionale quadro strumenti dietro al volante con un display, che consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda ciò che può essere mostrato, comprese varie nuove funzionalità.
Ebbene, una di tali nuove funzionalità è la visualizzazione della navigazione nel quadro degli strumenti, migliorando in modo radicale l’esperienza di guida e la sicurezza, in quanto consente di non distogliere lo sguardo dalla strada per guardare le indicazioni.
Inoltre, una soluzione di questo tipo permette allo stesso tempo di avere il display principale dell’auto disponibile per altre applicazioni, come ad esempio per il controllo della musica.
Con la versione 5.4 di Waze, questo popolare servizio di navigazione introduce il supporto al display del quadro degli strumenti e ciò significa che in alcuni veicoli (BMW, Volvo, Polestar e Ford) gli utenti potranno vedere le mappe nello schermo dietro il volante, ciò attraverso Android Auto o Apple CarPlay.
Potete scaricare le varie versioni di Waze, man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: