Amazfit Balance accoglie in queste ore un nuovo aggiornamento software che va a perfezionare quanto abbiamo visto qualche settimana fa: la versione in distribuzione è la 3.25.11.1 e non richiede un download particolarmente pesante. Andiamo a scoprire quali sono i cambiamenti di questo ulteriore update.

C’è un nuovo aggiornamento per Amazfit Balance

Il nuovo aggiornamento rilasciato da Amazfit porta con sé la versione 3.25.11.1 e fa uno step in più rispetto a quella di qualche settimana fa, senza andare tuttavia ad aggiungere particolari novità: lo si capisce già dal peso dell’update perché supera a malapena gli 11 MB; il changelog cita nuovamente i cambiamenti del precedente update e le uniche novità consistono in ottimizzazioni e bugfix vari per il tracciamento del sonno e del risveglio, della notifica dell’aggiornamento mattutino e del tracciamento dei passi.

Come aggiornare Amazfit Balance

L’aggiornamento in questione è in distribuzione anche in Italia, quindi potrebbe essere già arrivato sul vostro polso. Per verificarne la disponibilità non dovete fare altro che aprire l’app Zepp (recentemente aggiornatasi in modo consistente) dallo smartphone collegato allo smartwatch, accedere alla scheda profilo, selezionare il dispositivo, scorrere e selezionare la voce “Aggiornamento di sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora.