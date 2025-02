Ci sono alcune novità che coinvolgono, più o meno direttamente, Google Play Giochi, il servizio di Google dedicato al gaming da dispositivi Android o, da un po’ di tempo, anche da PC Windows (anche se si tratta ancora di una beta).

Le prime novità riguardano proprio la declinazione per PC del servizio che è stata recentemente protagonista di un nuovo aggiornamento. L’altra novità di giornata, invece, investe il “profilo di gioco” all’interno del Google Play Store. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Per Google Play Giochi su PC basta solo una tastiera

Google Play Giochi su PC è una sorta di “emulatore” (o meglio “launcher”) che permette di giocare da PC ai giochi disponibili per gli smartphone Android, utilizzando tastiera e mouse come metodo di input.

Con l’aggiornamento di gennaio 2025 per il servizio, Google ha aggiunto una funzionalità che consente di rimappare i controlli di gioco, permettendo così ai videogiocatori di poter sfruttare esclusivamente la tastiera (nei giochi supportati).

Un’altra novità dell’ultimo aggiornamento, invece, investe le “impostazioni visive”: gli utenti possono modificare, gioco per gioco, la frequenza di aggiornamento (fps). Di seguito, condividiamo le note di rilascio specifiche dell’aggiornamento di gennaio 2025 ma potete trovare tutte le altre sul portale di supporto.

Note di rilascio per Google Play Giochi su PC Aggiornamento di gennaio 2025 Consente di usare la tastiera anziché il mouse nei giochi supportati. Con questa release puoi mappare i pulsanti virtuali o i controlli del joystick virtuale dei giochi a tasti specifici. Per aprire questi controlli, premi Maiusc + Tab quando sei in un gioco e seleziona Rimappa controlli . Puoi anche condividerli con i tuoi amici tramite le opzioni di esportazione e importazione. Per le release future sono previsti altri controlli.

quando sei in un gioco e seleziona . Puoi anche condividerli con i tuoi amici tramite le opzioni di esportazione e importazione. Per le release future sono previsti altri controlli. Consente di modificare la frequenza di aggiornamento (f/s) per i singoli giochi. Per aprire questa opzione, premi Maiusc + Tab quando sei in un gioco, quindi seleziona Impostazioni visive.

Gli utenti potranno generare avatar con l’IA per il profilo di gioco

Nel mese di dicembre, vi abbiamo parlato di una novità, sempre legata al mondo dei giochi, che sarebbe stata implementata in futuro sul Google Play Store: le pagine dei singoli giochi sarebbero state arricchite con i progressi (e gli obiettivi) raggiunti nel gioco stesso.

Questa novità è stata successivamente implementata da Google che continua a lavorare per migliorare questa sezione del proprio store: dall’analisi del codice sorgente della versione 44.9.19-29 del Google Play Store (tramite Android Authority), emerge che il team di sviluppo stia lavorando per mettere a disposizione degli utenti un generatore di avatar (basato sull’intelligenza artficiale) per il profilo da “giocatore” dell’account Google.

Questo generatore di avatar si andrà a porre come alternativa all’elenco di avatar predefiniti già disponibili (prima immagine della precedente galleria): l’utente potrà scegliere alcuni parametri (personaggio, sfondo e stile artistico) per dare indicazioni all’IA su come generare l’avatar; è previsto anche un pulsante per la generazione casuale.

Come anticipato (e come avrete notato dai nomi provvisori delle varie impostazioni), questa novità è ancora work in progress e non è chiaro quando Google possa decidere di renderla effettivamente disponibile per tutti coloro che dispongono di un profilo Google Play Giochi.