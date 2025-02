Il retrogaming è diventato uno dei fenomeni più prolifici per il gaming su piattaforma mobile, con la possibilità di emulare comodamente vecchie glorie del passato grazie ai chip sempre più potenti montati all’interno dei recenti smartphone. Arriva a tal proposito una doccia fredda per tutti i giocatori che ne fanno uso, con la recente rimozione di DraStic, l’emulatore per Nintendo DS, da Google Play Store.

Nel corso delle ultime ore, di contro, la compagnia Retroid ha annunciato Flip 2, la sua nuova console dedicata al retrogaming dotata di un design che strizza fortemente l’occhio al Nintendo DS, assieme ad un’altra inedita console con sviluppo in verticale. Nel primo caso si tratterebbe a tutti gli effetti del successore di Retroid Pocket Flip, con diverse migliorie implementate: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche attese.

DraStic: l’emulatore di Nintendo DS sparisce da Google Play Store

DraStic, l’emulatore completamente gratuito per Nintendo DS, è stato ufficialmente rimosso da Google Play Store, dopo più di dieci anni di permanenza. Stessa situazione per il sito ufficiale dell’emulatore, ormai non più raggiungibile, che ne potrebbe dunque suggerire una rimozione definitiva e non temporanea. Per diversi anni gli sviluppatori avevano promesso di rendere open-source l’app, non arrivando mai ad una soluzione definitiva vera e propria, cessando lo sviluppo attivo di nuove versioni dell’emulatore dal 2017.

Fortunatamente sono diverse le possibili alternative ancora presenti sullo store di Google, tra cui ad esempio MelonDS, che consente di emulare senza particolari problemi gran parte della lineup di titoli di Nintendo DS.

Retroid Flip 2: le specifiche tecniche attese

Una delle migliorie più significative di questo nuovo modello risiede nelle cornici che avvolgono lo schermo significativamente ridotte in spessore. Non conosciamo al momento le specifiche tecniche del display, che potrebbe verosimilmente supportare la tecnologia OLED.

Retroid Flip 2 dispone di due stick digitali simmetrici in corrispondenza della parte superiore, che sormontano i tradizionali pulsanti analogici, posizionati poco sotto. Al suo interno troveremo molto probabilmente il chip Snapdragon 865, implementato anche sul precedente Retroid Pocket 5, garantendo così buone prestazioni ad un prezzo contenuto. La parte inferiore della console è invece riservata ai due speaker, posizionati anch’essi in maniera simmetrica.

Gli annunci non finiscono qui, dal momento che la foto pubblicata dalla compagnia avrebbe ritratto anche un’inedita console con sviluppo in verticale, che richiamerebbe a gran voce il design di Game Boy Advance SP, con un display dalla forma pressoché quadrata.

Retroid Flip 2 e l’inedita console portatile verticale sono previste in uscita nel corso dei mesi primaverili, nonostante la compagnia non abbia divulgato ancora informazioni specifiche e più precise a riguardo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Retroid, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.