Xiaomi prepara un evento di lancio per l’inizio di marzo, approfittando della vetrina del Mobile World Congress: “The Next Pinnacle” è fissato per il 2 marzo 2025 e vedrà protagonista la serie Xiaomi 15, composta in Europa forse da due modelli. Nell’attesa, il produttore offre la possibilità di ottenere un generoso coupon per l’acquisto e Mi Point extra: vediamo come.

Coupon fino a 200 euro e Mi Point extra con la serie Xiaomi 15

Xiaomi sta per presentare “un’esperienza rivoluzionaria nell’imaging mobile” e calca la mano proprio sul comparto fotografico dei nuovi smartphone in arrivo. Il produttore cinese promette “le migliori lenti da mobile photography“, unite a innovative funzionalità di intelligenza artificiale e all’esperienza smart di Xiaomi HyperOS 2.

Protagonista dell’evento del 2 marzo 2025 sarà la serie Xiaomi 15, ma ancora non è chiaro quanti saranno i modelli svelati: lo scorso anno il produttore portò da noi “solo” Xiaomi 14, seguito poi da Xiaomi 14 Ultra, e quest’anno potrebbe avvenire qualcosa di simile, ma senza differenze temporali; secondo le più recenti indiscrezioni, saranno proposti Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra, mentre Xiaomi 15 Pro rimarrà relegato ad altri mercati.

Nelle ultime settimane sono trapelate diverse anticipazioni su Xiaomi 15 Ultra, tra sample fotografici, render stampa e scheda tecnica, mentre Xiaomi 15 lo conosciamo meglio: lo smartphone ha infatti esordito in Cina insieme al fratello Xiaomi 15 Pro alla fine di ottobre.

Sul sito ufficiale Xiaomi è possibile registrarsi entro il 2 marzo 2025 per ottenere un buono sconto da utilizzare durante la prima vendita ufficiale dei nuovi smartphone. Il valore del buono promozionale è di 150 euro o di 200 euro, probabilmente in base al modello scelto. In più, l’iscrizione dà diritto a 50 Mi Point extra, che possono essere sempre utili.

Xiaomi anticipa anche che con la serie Xiaomi 15 proporrà alcune offerte di lancio, che includeranno la sostituzione gratuita dello schermo nei primi 6 mesi, una riparazione fuori garanzia senza costi di lavorazione per i primi 12 mesi e una lounge esclusiva in aeroporto con DragonPass.

Se volete potete seguire il link qui in basso e registrarvi all’evento. L’appuntamento è fissato per le 14:00 del 2 marzo 2025: a quale modello della serie Xiaomi 15 siete più interessati?

In copertina Xiaomi 14 Ultra