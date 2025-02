L’enorme successo a livello globale di Instagram dipende in buona parte anche dal costante lavoro del suo team di sviluppatori, volto all’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è emerso che tra le funzionalità in fase di test ve n’è anche una che riguarda i commenti ritenuti inopportuni e la possibilità per gli utenti di segnalarli in modo del tutto privato.

Una nuova interessante funzionalità per Instagram

A parlare di questa nuova funzione in fase di test è stato Adam Mosseri, che con un post su Threads ha reso noto che alcuni utenti potrebbero avere notato un nuovo pulsante accanto ai commenti su Instagram, spiegando che si tratta di una soluzione che offre alle persone un modo privato per segnalare che non si sentono bene riguardo a quel particolare commento.

Mosseri ci ha tenuto a precisare che al momento questo è soltanto un test e non c’è un conteggio dei non mi piace né nessuno saprà se viene toccato il pulsante.

Infine, Mosseri ha aggiunto che, nel caso in cui il test dovesse essere superato positivamente, questa funzionalità potrebbe essere sfruttata per realizzare una sorta di classifica dei commenti e per spostare quelli meno apprezzati dagli utenti in basso.

In sostanza, potrebbe essere questa la soluzione da tempo cercata dal team di sviluppatori di Instagram per rendere i commenti su questo popolare social network un po’ più amichevoli.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se tale funzionalità sarà implementata per tutti.