Continuano i test sul nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra. Dopo averne verificato l’autonomia della batteria, la resistenza alla caduta (drop test) e la resistenza del display, è il momento di scoprire l’esito dei test sulle prestazioni del display condotto da DXOMARK, l’azienda indipendente specializzata nella valutazione e nel benchmarking dei componenti dei dispositivi elettronici. Il risultato conferma quanto ci si aspettava, ma con valori sorprendentemente alti.

Pro e contro del display di Samsung Galaxy S25 Ultra

L’aspetto interessante di questi test non è solo confermare che il Samsung Galaxy S25 Ultra sia lo smartphone con il miglior display in circolazione, ma quanto questo schermo superi la concorrenza. Il test ha valutato diversi aspetti del display: la leggibilità, l’accuratezza e la fedeltà del colore, la gestione dei contenuti video in SDR e HDR10, la reattività e la presenza di artefatti visivi o problemi che possano influenzare l’esperienza dell’utente.

Il risultato, come anticipato, è sorprendente. Il display di Galaxy S25 Ultra, infatti, restituisce un’eccellente leggibilità all’aperto, anche grazie all’elevata luminosità di picco e alla bassa riflettività. Nei test in condizioni di forte luce solare, il dispositivo ha raggiunto una luminosità di picco misurata di 2.600 nit, simile a quella di Galaxy S24 Ultra. Tuttavia, il display è risultato leggermente troppo luminoso in condizioni di scarsa illuminazione.

Per il colore Galaxy S25 Ultra ha ottenuto i maggiori miglioramenti rispetto al predecessore con una resa cromatica accurata e una riduzione delle variazioni di colore quando si guarda lo schermo da una prospettiva angolata.

Il risultato forse più sorprendente è che il display di Galaxy S25 Ultra lo raggiunge nei video. La luminosità è ben bilanciata in tutti gli ambienti, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Ottima anche la regolazione dei contrasti e la gestione delle discrepanze nei fotogrammi.

Infine, per quanto riguarda il touch, Galaxy S25 Ultra restituisce un’interazione fluida, con occasionali tocchi involontari. Qualche pecca di troppo, soprattutto in confronto ai rivali dello stesso segmento, riguarda la reattività, che nel display di Galaxy S25 Ultra risulta ancora inferiore.

Galaxy S25 Ultra a confronto con i top di gamma di Google e HONOR

Nel confronto diretto con i principali smartphone della stessa categoria (Ultra-Premium), Samsung Galaxy S25 Ultra ha un display migliore rispetto a quello dei device Google, HONOR e degli altri modelli Samsung. In modo particolare il display di Galaxy S25 Ultra ha ottenuto un punteggio di 160, migliore rispetto a quello ottenuto da Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e HONOR Magic6 Pro (158), Samsung Galaxy S25+ (157) e Galaxy S24 Ultra (155).