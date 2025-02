I numeri sono importanti, ma non dicono tutto, anche quando si parla di durata delle batterie degli smartphone. L’ultimo test eseguito che confronta l’autonomia dei nuovi Samsung Galaxy S25 con Galaxy S24 Ultra (il top di gamma della serie precedente) mostra che non basta avere una batteria più potente per durare di più.

Il confronto sulla durata della batteria

Partiamo dai numeri. Samsung Galaxy S24 Ultra ha una batteria da 5.000 mAh, così come Galaxy S25 Ultra, mentre Galaxy S25+ ne monta una da 4.900 mAh e Galaxy S25 una da 4.000 mAh. Sostanzialmente la nuova serie non ha migliorato la capacità della batteria. Ma i risultati dei test mostrano che non solo c’è stato un miglioramento, ma che è stato anche significativo.

I test di Geekbench eseguiti all’inizio della prova su tutti i dispositivi in esame hanno rilevato che i modelli della serie Galaxy S25 restituissero risultati molto simili tra loro. Il test ha poi previsto l’utilizzo dei dispositivi per attività standard come l’utilizzo delle app dei principali social network, per poi passare alla visione di film e allo svolgimento di alcuni benchmark per simulare per simulare giochi e carichi di lavoro pesanti per circa 40 minuti. Questi i risultati:

Galaxy S24 Ultra è durato 8 ore e 33 minuti

Galaxy S25 è durato 11 ore e 21 minuti

Galaxy S25+ è durato 13 ore e 17 minuti

Galaxy S25 Ultra è durato 13 ore e 2 minuti

A questo punto, è opportuno fare alcune considerazioni. Innanzitutto, va evidenziato che il modello dello scorso anno ha ottenuto i risultati peggiori e che anche il modello base della nuova serie, Galaxy S25, pur con una batteria molto inferiore (4.000 mAh contro 5.000 mAh), ha ottenuto un incremento dell’autonomia di circa tre ore. Questo successo è da individuare nel processore Snapdragon 8 Elite che alimenta la nuova serie Galaxy S25.

Va anche evidenziato che, nonostante i risultati migliori, Galaxy S25 ha ridotto notevolmente la sua luminosità negli ultimi 81 minuti del test. Una constatazione necessaria, che però non sminuisce (anzi, esalta) i risultati raggiunti da questo dispositivo, considerando che una maggiore durata può compensare una luminosità ridotta.

Il risultato più sorprendente è probabilmente quello che vede Galaxy S25+ battere, anche se di soli 15 minuti, Galaxy S25 Ultra. A determinare tale risultato potrebbe essere il display leggermente più piccolo (6,7” del modello Plus rispetto ai 6,9” del modello Ultra). Va comunque sottolineato il notevole miglioramento dell’autonomia dei Galaxy S25 con gli enormi vantaggi che, anche il modello base, riceve dall’adozione del nuovo processore.