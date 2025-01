Stando alle ultime indiscrezioni, i processori Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 e MediaTek Dimensity 9500 potrebbero mettere fine all’attuale leadership delle CPU di Apple per quanto riguarda le prestazioni nei test benchmark in single core.

Almeno ciò è quanto ha fatto intendere il popolare leaker Digital Chat Station con un post pubblicato sul social cinese Weibo, nel quale ha esaltato i miglioramenti ottenuti da Qualcomm e MediaTek con i rispettivi due processori di prossima generazione.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 e MediaTek Dimensity 9500 sfidano Apple

Apple oramai da diverse generazioni di CPU per smartphone fa registrare le prestazioni migliori nei test single core e tale potenza ha fornito agli iPhone un evidente vantaggio in termini di reattività e gestione di carichi di lavoro più intensi mentre Qualcomm e MediaTek sono riuscite a colmare il divario nelle prestazioni multi core.

Ebbene, a dire di Digital Chat Station, Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 e MediaTek Dimensity 9500 potrebbero essere in grado di raggiungere Apple M4 anche nelle prestazioni single core dei test di Geekbench, ciò grazie ad una combinazione di fattori, tra i quali vi sono l’uso della Scalable Matrix Extension (SME) di ARM e la produzione tramite il processo “N3P” a 3 nm di TSMC.

In particolare, la tecnologia SME consente ai processori di gestire carichi di lavoro complessi in modo più efficiente (con un conseguente miglioramento significativo delle prestazioni single core) mentre il processo produttivo N3P dovrebbe garantire un ulteriore miglioramento in termini di potenza ed efficienza energetica.

Stando alle indiscrezioni, Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 potrebbe avere i core dedicati alle prestazioni con una frequenza massima di 5,00 GHz mentre MediaTek Dimensity 9500 dovrebbe arrivare a 4,00 GHz.

Resta da valutare se questo presunto miglioramento delle prestazioni nei test benchmark porterà da una migliore esperienza offerta nell’utilizzo di tutti i giorni, aspetto che è senza dubbio quello che interessa maggiormente agli utenti.