L’app IO si aggiorna sul Google Play Store e accoglie una novità che potrebbe far felici diversi utenti: stiamo parlando della possibilità di effettuare pagamenti degli avvisi pagoPA utilizzando Satispay. Scopriamo insieme tutti i cambiamenti della nuova versione di IO e come funzionano questo tipo di pagamenti.

L’app IO si aggiorna e introduce i pagamenti con Satispay

L’app IO sta ricevendo in questi giorni un nuovo aggiornamento tramite Google Play Store che va ad ampliare i metodi di pagamento degli avvisi pagoPA. Per chi non la conoscesse, IO è un’applicazione disponibile per Android e iOS che permette di interagire con Pubbliche Amministrazioni italiane (locali e nazionali) e di accedere a tutti i loro servizi, di ricevere comunicazioni, gestire pagamenti, e persino di avere accesso a versioni digitali di alcuni documenti.

Come abbiamo visto i mesi scorsi, grazie all’integrazione di IT-Wallet è possibile avere accesso a un portafoglio digitale gratuito che consente di tenere al sicuro e a portata di smartphone alcuni documenti in versione digitale, come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità (in futuro si aggiungeranno altri documenti, come la carta d’identità).

L’aggiornamento alla versione 2.82.0.7 (su Android) di IO introduce alcune novità: la principale l’abbiamo già citata, e consente di effettuare pagamenti degli avvisi pagoPA utilizzando Satispay; quest’ultimo metodo si aggiunge agli altri già presenti, ossia carta di credito e di debito, Bancomat Pay, MyBank, Postepay e PayPal. Per il resto, oltre alla correzione a problemi tecnici minori, il team di sviluppo segnala un cambiamento per l’interfaccia: ora l’app adegua automaticamente la dimensione dei testi in base alle impostazioni di sistema, così da migliorare la visualizzazione.

L’aggiornamento 2.82.0.7 di IO è disponibile sul Google Play Store, e per scaricarlo è sufficiente seguire il badge qui in basso. Siete contenti di questa aggiunta? Utilizzate spesso l’app dei servizi pubblici sul vostro smartphone?