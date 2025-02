Spotify Premium è un piano in abbonamento pensato dal colosso dello streaming musicale per configurarsi come il paradiso senza pubblicità per gli amanti della musica e dei podcast.

Negli ultimi giorni, tuttavia, non è stato proprio così: sono comparse in rete molte testimonianze, provenienti da utenti abbonati, che lamentano la comparsa di annunci pubblicitari durante le sessioni d’ascolto. Spotify è a conoscenza del problema ma non ha ancora trovato la causa.

Spotify Premium con pubblicità? No, è colpa di un bug

L’abbonamento a Spotify Premium prevede un canone mensile di 5,99 euro per il piano Student (dedicato agli studenti idonei), di 10,99 euro per il piano Individual (un solo utente), di 14,99 euro per il piano Duo (due account premium) e 17,99 euro per il piano Family (fino a sei account premium). In cambio, questo piano in abbonamento garantisce l’ascolto ininterrotto dell’intero catalogo senza pubblicità. O, meglio, dovrebbe garantire.

Alcuni abbonati a Spotify Premium, infatti, hanno iniziato a segnalare la comparsa di annunci pubblicitari durante le loro sessioni d’ascolto. Questa problematica ha colpito, indistintamente, utenti Android, utenti iPhone e utenti che, in possesso del suddetto abbonamento, sfruttano Spotify tramite browser Web o tramite dispositivi per la smart home.

La stessa Spotify ha aperto una discussione sul proprio portale dedicato alla community, asserendo di aver ricevuto segnalazioni riguardo alcuni “utenti Premium che sentono annunci pubblicitari che interrompono la loro esperienza d’ascolto”.

Spotify sta cercando di risolvere il problema

Spotify è quindi a conoscenza del problema (dalla giornata di venerdì) è sta indagando per cercare la causa scatenante in modo da rilasciare un fix al più presto.

All’interno della sopra-citata discussione il colosso dello streaming musicale chiede collaborazione agli utenti Premium per velocizzare queste indagini, chiedendo loro di inviare alcuni dettagli legati a come utilizzano il servizio:

Marca, modello e versione del sistema operativo dei dispositivi

Versione dell’app o segnalare se l’ascolto avviene tramite Web Player

Tipo di annuncio pubblicitario ricevuto

Qualsiasi tipologia di risoluzione del problema tentata (disconnessione/accesso, cancellazione della cache, reinstallazione dell’app, cambio dispositivo e così via).

Gli utenti che hanno sperimentato il problema in prima persona hanno subito contribuito all’indagine, fornendo il proprio feedback dettagliato al colosso dello streaming musicale per cercare di velocizzare il tutto.

La speranza è quindi che Spotify riesca a risolvere in tempi brevi questa problematica: d’altronde non deve essere bello che, da utenti paganti (e manco poco) del servizio, ci si ritrovi con annunci pubblicitari fuori luogo (dato che non ce ne dovrebbero essere).