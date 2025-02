Tramite un post pubblicato sul blog The Keyword, Google ha annunciato la disponibilità di NotebookLM Plus per gli abbonati a Google One AI Premium, piano che offre agli utenti diversi vantaggi, incluso l’accesso a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e maggiore spazio di archiviazione in cloud.

Andiamo quindi a scoprire cosa offre NotebookLM Plus, annunciato lo scorso dicembre per i clienti aziendali e le organizzazioni con account Google Workspace, ma il cui arrivo per gli abbonati a Google One AI Premium era già previsto per l’inizio di questo 2025.

Google ha recentemente rinnovato lo strumento NotebookLM

NotebookLM è uno strumento di Google che aiuta gli utenti nelle ricerche e nello sviluppo di idee, consentendo loro di gestire i documenti (e interi “blocchi di appunti”, ovvero i notebook) in maniera più smart grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Rispetto ai semplici editor di testo, questo strumenti è in grado di comprendere il contenuto delle note, generare riassunti, rispondere a domande specifiche e suggerire nuove idee basate su tutto il materiale presente.

Lo scorso dicembre, il colosso di Mountain View ha annunciato un nuovo look e altre novità per lo strumento: in primis, sono state introdotte una nuova interfaccia ottimizzata e la possibilità di interagire con le panoramiche audio generate dall’intelligenza artificiale.

La terza novità è l’introduzione di NotebookLM Plus, versione premium dello strumento che si rivolge a utenti esperti, team e aziende, offrendo nuove funzionalità e limiti di utilizzo più elevati.

NotebookLM Plus è disponibile per gli abbonati a Google One AI Premium

Disponibile inizialmente per i soli utenti aziendali, di organizzazioni o di scuole e universita tramite Google Workspace (o tramite il servizio Google Cloud), da ieri la versione premium dello strumento NotebookLM è disponibile anche per gli abbonati a Google One AI Premium, il costoso piano in abbonamento di Google One che, in cambio di un canone mensile di 21,99 euro (è incluso un mese di prova gratuita), offre agli utenti 2 TB di spazio di archiviazione, l’accesso a Gemini Advanced, l’integrazione di Gemini nelle app Google (come Gmail e Documenti) e molto altro.

Rispetto alla versione standard che integra Gemini 2.0, permette di caricare PDF, siti Web, Documenti e Presentazioni di Google, link a YouTube, creare sommari, panoramiche audio e molto altro, NotebookLM Plus offre limiti cinque volte superiori (nei blocchi di appunti, nelle fonti e nelle panoramiche audio), consente di personalizzare lo stile e il tono dei blocchi di appunti e consente di creare blocchi di appunti condivisi per amici colleghi o interi team.