Lo scorso ottobre, Google ha rinnovato la sezione dedicata ai Google Play Services tra le impostazioni del sistema operativo Android implementando il Material You e i colori dinamici.

Presto, tuttavia, potremmo assistere a un nuovo stravolgimento del design di questa sezione: l’ultima beta dell’app che gestisce i servizi del colosso di Mountain View, infatti, va a modificare l’aspetto di molte delle pagine che “perdono” in parte i colori dinamici e vengono leggermente ridisegnate (in maniera strana). Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Play Services: potrebbe cambiare il design delle varie sezioni

Spesso e volentieri Google ha dimostrato di essere abbastanza indecisa sul fronte del design che caratterizza le proprie app, non certo campionesse di coerenza su tutta la linea, optando per scelte estetiche in antitesi con quelle messe in campo fino al minuto precedente.

L’ultimo esempio di app che si presentano (e vengono sviluppate) in un modo e, successivamente, vengono stravolte ce lo fornisce Google Play Services, l’app che funge da “porta” per i servizi del colosso di Mountain View nelle impostazioni di sistema dei dispositivi Android.

Nelle ultime ore, infatti, navigando tra le varie sezioni dei servizi di sistema, è possibile imbattersi in svariate pagine totalmente riviste rispetto a pochi giorni prima, sia con tema chiaro che con tema scuro. Di seguito vi proponiamo due gallerie di confronto riguardanti solo la sezione Trova il mio dispositivo ma il nuovo design è attivo in tante altre sezioni dei servizi di sistema.

Quando sul dispositivo è abilitato il tema chiaro, il colore di sfondo caratteristico del tema applicato sul dispositivo (nel nostro caso, il verdino tenue) viene sostituito dal bianco. Restano, invece, gli accenti verdi del tema su elementi come la pillola che circonda la voce “Usa Trova il mio dispositivo” e l’interruttore per abilitare la funzionalità.

Addentrandoci nella pagina “Trova i tuoi dispositivi offline”, veniamo poi accolti da un’altra novità che va oltre al semplice sfondo bianco: le varie voci presenti (“Off“, “Senza rete”, e così via) vengono proposte “senza tessere”, e le etichette presentano caratteri più piccoli ma in grassetto; anche la freccia verso il basso per estendere la singola voce è diversa (più compatta e schiacciata), quasi strana.

Passando al tema scuro, il classico sfondo “grigio” (tendente al verde scurissimo nel nostro caso) viene sostituito da uno sfondo molto più vicino al nero. Anche qua, gli accenti del tema applicato sul dispositivo restano sugli elementi della pagina.

Nella pagina “Trova i tuoi dispositivi offline”, invece, scopriamo che in realtà Google non ha rimosso le tessere dedicate alle varie voci ma, semplicemente, con il tema chiaro è come se fossero tessere bianche su sfondo bianco; questo potrebbe suggerire che il design attuale non sia ancora definitivo ma che necessiti di qualche ottimizzazione.

Le novità appena discusse sembrano essere in distribuzione graduale per gli utenti che eseguono la versione 25.06.32 (260400-724425688) beta dei Google Play Services; non è chiaro se Google stia conducendo dei test A/B, proponendo quindi il nuovo design (che necessita sicuro di alcune ottimizzazioni) solo ad alcuni “beta tester”. Ne sapremo di più quando questa versione raggiungerà il ramo stabile.

Come aggiornare l’app legata ai servizi Google

Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).