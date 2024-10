Tante le novità che molti utenti stanno sperimentando con la versione di Android 15 QPR1 su Google Pixel. A essere oggetto di importanti cambiamenti è anche la sezione dedicata ai servizi Google nell’app Impostazioni che oltre a ottenere Material You prevede una serie di modifiche che stravolgono l’abituale interfaccia delle impostazioni dei device Android. Ora queste novità interessano anche tutti gli altri dispositivi.

Le novità della nuova sezione dei servizi Google

La prima novità riguarda la nuova denominazione della scheda Google che ora si chiama Servizi Google e che al posto delle schede “Consigliati” e “Tutti i servizi” prevede ora due pulsanti omonimi. La griglia con Backup, Trova il mio dispositivo, Gestore delle password, Google Wallet e Quick Share, invece, rimane invariata.

La novità probabilmente più rilevante è la modifica nell’ordine prevista da Google nella sezione Tutti i servizi. Qui, invece dell’elenco in ordine alfabetico Big G, ha optato per un lungo elenco nel quale Impostazioni relative alle app Google compare al primo posto e viene poi data priorità a determinati elementi rispetto ad altri come Dispositivi connessi e condivisione, Privacy e sicurezza, Compilazione automatica e password e Backup e ripristino.

Ciascun elemento è inserito all’interno di una scheda con un’interfaccia che ora risulta più semplice da consultare. Con questo aggiornamento l’app Impostazioni risulta così organizzata:

Impostazioni relative alle app Google App collegate Google Fit Google Wallet Istantaneo su Google Play Ricerca, assistente e funzioni vocali

Dispositivi connessioni e condivisione Chromebook Connessioni nelle vicinanze Dispositivi Dispositivi Matter Opzioni Google Cast Quick Share Servizi cross-device

Privacy e sicurezza Aggiornamenti dei servizi di sistema Annunci Personalizza l’utilizzo di dati condivisi Utilizzo e diagnostica Verifica del numero di telefono

Compilazione automatica e password Codici di verifica SMS Compilazione automatica Google Condivisione del numero di telefono Dispositivi collegati con passkey

Backup e ripristino Backup Configura dispositivo vicino Ripristina contatti Sincronizzazione Contatti

Bambini e famiglia Controllo genitori Gruppo Famiglia

Sicurezza personale e del dispositivo Avvisi sui tracker Sconosciuti Trova il mio dispositivo

Alla guida Silenzia le notifiche mentre sei alla guida

Criteri relativi ai dispositivi Configura il tuo profilo di lavoro



Le modifiche previste alla sezione dedicata ai servizi Google nell’app Impostazioni di Android verranno rilasciate con la versione 24.37.34 di Google Play Services.