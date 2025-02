Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento dei tanti servizi offerti dal colosso di Mountain View, introducendo nuove funzionalità, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e implementando modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e coerente.

Un esempio recente di questo lavoro incessante è rappresentato da un ulteriore step che pare essere stato aggiunto dall’azienda statunitense nel momento in cui si va ad effettuare il login al proprio account Google.

Account Google alza l’asticella della sicurezza

Nel momento in cui si prova ad accedere al proprio account Google il sistema può mostrare un messaggio, usato per confermare l’identità dell’utente quando si devono svolgere delle attività sensibili.

Pare che con la versione 25.02.34 di Google Play Services per questi casi sia stato implementato un passaggio ulteriore: non sarebbe più sufficiente, infatti, cliccare sul tasto di conferma di essere l’utente titolare dell’account per il quale si sta effettuando l’accesso, essendo richiesta anche l’autenticazione attraverso la propria impronta digitale, il PIN o lo sblocco facciale (dovrebbe essere possibile sfruttare anche altre opzioni). La medesima novità dovrebbe essere implementata anche per gli utenti iOS (in tal caso attraverso Gmail e con Google Play Services).

Senza dubbio un passaggio aggiuntivo rende la procedura un po’ più lenta ma, nel complesso, il livello di sicurezza aumenta notevolmente.

Allo stato attuale non è chiaro quanto tempo sarà necessario al team di sviluppatori del colosso di Mountain View per implementare questo nuovo livello di sicurezza per tutti gli utenti Android ma il rilascio sembra essere già stato avviato.