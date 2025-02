Poche ore fa vi abbiamo raccontato del nuovo aggiornamento della funzionalità Cerchia e cerca che ha guadagnato un feedback aptico più corposo che accompagna l’attivazione della funzionalità.

Alcuni utenti hanno recentemente segnalato di aver ricevuto un’altra simpatica novità per la funzionalità, ovvero un’animazione di “benvenuto” completamente diversa da quella a cui siamo abituati.

Cerchia e cerca: nuova animazione di “benvenuto” in arrivo

Google continua costantemente a cercare di apportare utili miglioramenti alle proprie funzionalità. Una delle funzionalità più attivamente sviluppate nell’ultimo anno è Cerchia e cerca, recentemente arricchita con la capacità di identificare automaticamente numeri di telefono, indirizzi e-mail e indirizzi Web dal contenuto presente sullo schermo.

La funzionalità, che continua a raggiungere un numero sempre più ampio di dispositivi, potrebbe presto guadagnare una nuova animazione di “benvenuto” che verrà mostrata agli utenti quando attiveranno la funzionalità.

Un utente in possesso di un Samsung Galaxy S25 Ultra ha riscontrato questa novità con la versione 16.5.33.ve.arm64 beta di App Google e ha condiviso un breve video dimostrativo con i colleghi di Android Authority.

Al posto della classica animazione che riprende i colori predominati della schermata su cui viene attivata e aggiunge del “luccichio”, la nuova animazione continua a prendere i colori predominanti della schermata su cui viene attivata (nel caso specifico del video, il blu che domina l’interfaccia del Google Play Store) ma aggiunge delle palline colorate che rimbalzano sullo schermo. I colleghi di Android Authority fanno sapere che anche un altro utente ha ricevuto la stessa nuova animazione.

Non è ancora chiaro se questa novità, come molte di quelle che vengono scovate all’interno dell’intero ecosistema di app del colosso di Mountain View, sia parte di un test A/B che precede il rilascio più ampio, prima ai beta tester e poi agli utenti standard, o se sia qualcosa di più circoscritto. A ogni modo, vi consigliamo di verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google.

Come aggiornare App Google o provarne le novità in anteprima

App Google si trova già pre-installata di default su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google. Vediamo quindi come procedere al suo aggiornamento: per farlo, come di consueto, basterà rivolgersi al Google Play Store, con la pagina dell’app raggiungibile attraverso il badge sottostante.

Qualora vogliate invece provare in anteprima le nuove funzionalità che Big G introdurrà all’interno della sua app di ricerca (come quella di cui abbiamo appena discusso), è possibile registrarsi al programma beta attraverso la pagina dedicata.