Mentre i possessori di smartphone e tablet Samsung stanno attendendo il rilascio della One UI 7 in versione stabile (serie Galaxy S25 a parte), il produttore procede con l’aggiornamento dei moduli di Good Lock, nota suite per la personalizzazione e la produttività: in questo caso parliamo di RegiStar, applicazione polivalente che può risultare molto utile per diverse operazioni. Vediamo quali sono le novità in arrivo con il supporto alla One UI 7 e ad Android 15.

RegiStar si aggiorna alla versione 1.0.58 con il supporto alla One UI 7

RegiStar si aggiorna alla versione 1.0.58 sul Galaxy Store e introduce la compatibilità con la One UI 7 di Samsung. Quest’ultima è per ora disponibile in versione stabile esclusivamente su Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, e dovrebbe essere proposta tramite aggiornamento entro le prossime settimane a partire dalla serie Galaxy S24 (tuttora in beta, con un quarto firmware in dirittura di arrivo, a quanto pare).

Oltre al supporto alla nuova release basata su Android 15, la versione 1.0.58 di RegiStar introduce funzionalità esclusive per Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6: il changelog parla dell’aggiunta di azioni eseguibili off-screen riguardanti suoni e vibrazione, ma non è ancora del tutto chiaro di cosa si tratti. Per scoprirlo dovremo probabilmente attendere ancora qualche settimana, con il rilascio della One UI 7 per i due smartphone pieghevoli.

Per il resto tra le novità vengono citati miglioramenti di stabilità, la soluzione a un problema con le registrazioni vocali e la correzione del mancato funzionamento dell’opzione per azzerare o riattivare i vari volumi (attraverso la pressione prolungata del tasto di accensione).

Come probabilmente saprete se siete soliti utilizzare i vari moduli di Good Lock, RegiStar è un’applicazione che si concentra principalmente sulle impostazioni di sistema: permette ad esempio di riorganizzare le varie voci in modo personalizzato, consultare lo storico delle modifiche effettuate e non solo. Offre pure la possibilità di personalizzare l’uso della pressione prolungata del tasto di accensione.

Come aggiornare o scaricare RegiStar di Samsung

Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento di RegiStar potete seguire questo link al Galaxy Store. Per installarlo la prima volta dovete prima passare da Good Lock, scaricabile gratuitamente sempre tramite Galaxy Store a questo link. All’interno di Good Lock potete poi trovare, installare e aggiornare i vari moduli, a patto che siano compatibili con il vostro smartphone o tablet Samsung.