Motorola Razr 60 Ultra sarà il prossimo smartphone pieghevole di riferimento della casa alata — nei soli Stati Uniti si chiamerà Motorola Razr Plus 2025 — e in queste ore è stato protagonista di una prima importante fuga di notizie: nello specifico, sono state diffuse le prime immagini del dispositivo — che hanno tutta l’aria di essere dei render stampa ufficiali —, unitamente ad alcuni dettagli di natura tecnica decisamente interessanti. Entriamo nel merito di quanto emerso e iniziamo dunque a conoscere Razr 60 Ultra prima ancora dell’annuncio di Motorola.

Il design di Motorola Razr 60 Ultra (immagini leak)

Identificato internamente con il nome in codice “Orion”, Motorola Razr 60 Ultra dovrebbe essere praticamente prossimo al debutto ufficiale; del resto la serie Razr 2024 era stata annunciata lo scorso mese di giugno e abbiamo già letto report secondo cui i successori sbarcheranno sul mercato con un certo anticipo.

Come si accennava in apertura, leak odierno ci offre una prima visione dettagliata dello smartphone, il cui design non ha praticamente più segreti. Le immagini riportate nella galleria sottostante mostrano Motorola Razr 60 Ultra in tinta verde scuro; la back cover sembra essere realizzata in ecopelle (di fatto, un materiale premium vegano morbido al tatto). Non è la prima volta che vediamo questo materiale impiegato sui pieghevoli di Motorola: se due anni addietro era stato proposto solo per la colorazione Viva Magenta esclusiva di T-Mobile, lo scorso anno l’avevamo visto sia su Motorola Razr 50 Ultra che sul più economico Razr 50. I bordi dello smartphone appaiono lucidi e saranno verosimilmente in alluminio.

Due le fotocamere posteriori, che insieme al flash LED costituiscono le uniche interruzioni di un display secondario che per il resto ricopre interamente la metà superiore del retro dello smartphone.

Probabile dotazione tecnica

A proposito dello schermo esterno, lo scorso anno Razr 50 si era fermato a 3,63 pollici, mentre Razr 50 Ultra si era spinto fino a 4 pollici di diagonale e proprio questo dato tecnico dovrebbe essere confermato sul nuovo modello, unitamente alla possibilità di sfruttare lo schermo con tutte le applicazioni Android (senza, dunque, le limitazioni imposte da qualche concorrente). Neppure la diagonale del display principale dovrebbe subire variazioni: Motorola Razr 60 Ultra dovrebbe riproporre uno schermo da 6,9 pollici.

Passando al motore, possiamo dare per scontata la presenza del Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ma non la versione dello stesso: il chipmaker californiano ne propone anche una versione con un core in meno, già adottata da pieghevoli come l’OPPO Find N5.

Per il resto, la fonte parla di una batteria da 4.000 mAh e di una dotazione di memoria che dovrebbe spingersi fino a 12 GB di RAM e partire da 256 GB di spazio di archiviazione.

Insomma, Motorola Razr 60 Ultra sta prendendo forma e le premesse sono piuttosto interessanti.