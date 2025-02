Abbiamo già avuto modo di parlare del più recente aggiornamento distribuito per Google Pixel 4a, risultato piuttosto controverso. In queste ore emergono ulteriori dettagli che svelano come la situazione sia persino peggiore di quanto ci si aspettasse: non solo ha ridotto l’autonomia di oltre il 40%, ma ha anche introdotto ulteriori modifiche.

Peggio di quanto ci aspettassimo per Google Pixel 4a: autonomia ridotta e non solo

Durante le scorse settimane, Google Pixel 4a ha ricevuto un ultimo e inatteso aggiornamento software: nessuna nuova funzionalità particolare con la versione TQ3A.230805.001.S, ma la correzione a un problema con la batteria. La casa di Mountain View ha annunciato il Battery Performance Program, introducendo funzionalità di gestione della batteria per migliorarne la stabilità delle prestazioni.

Abbiamo già approfondito qualche giorno fa la questione grazie ad Hector Martin, hacker della sicurezza e sviluppatore principale del progetto Asahi Linux: quest’ultimo ha parlato della riduzione della tensione massima di circa 0,5 V, sufficiente per ridurre la carica utilizzabile della batteria di oltre il 40%. In effetti gli utenti segnalano un’autonomia decisamente insufficiente, che rende lo smartphone quasi “inutilizzabile”: del resto, si parte già da una capacità di 3140 mAh, e combinando la normale usura a questi accorgimenti si arriva a solo poche ore staccati dalla presa.

C’è però di più: l’aggiornamento ha rimosso la ricarica adattiva, un’utile funzione dei dispositivi Pixel progettata per rallentare la ricarica quando opportuno, così da preservare il più a lungo possibile la capacità della batteria. Inoltre l’update ha rimosso il tempo di ricarica stimato, e persino l’opzione per attivare la percentuale della batteria nella barra di stato, anche se per quanto riguarda quest’ultima sembra che non ci siano stati cambiamenti per chi già l’aveva attivata.

“Gli utenti dei dispositivi interessati potrebbero notare anche altri cambiamenti, come prestazioni di ricarica ridotte o modifiche al modo in cui l’indicatore del livello della batteria sul telefono mostra la capacità della batteria“, si può leggere nel post del forum ufficiale di Google. Come abbiamo visto, non tutti i Pixel 4a vengono “colpiti” da queste limitazioni, a quanto sembra dipendentemente dal produttore della batteria montata (il codice “8230020501” presente sulla batteria stessa contraddistingue quella “incriminata”).

Insomma, sembra proprio che Google sia dovuta intervenire per evitare possibili problemi con alcune delle batterie di Pixel 4a, anche se non è ancora del tutto chiaro cosa sia accaduto e cosa abbia scovato la casa di Mountain View. Probabile che la questione non si chiuda qui, quindi continuate a seguirci.

Ricordiamo che se il vostro Google Pixel 4a rientra tra quelli per i quali è prevista una compensazione (potete scoprirlo seguendo la procedura guidata a questo link), in Italia non è prevista la sostituzione della batteria: potete invece ottenere un rimborso di 50 euro o un codice sconto da 100 euro per acquistare un altro smartphone sul Google Store.