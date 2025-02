C’è tempo fino al prossimo 31 marzo 2025 per poter partecipare al concorso “Vinci il calcio con iliad”. Si tratta di un’iniziativa che rientra nella partnership in corso tra l’operatore di telefonia, sempre più punto di riferimento del mercato italiano, e la Lega Serie A. Gli utenti, che hanno attivato una delle offerte Iliad, hanno la possibilità di partecipare al concorso e provare a vincere i biglietti per vedere la propria squadra del cuore di Serie A. Vediamo come funziona l’iniziativa lanciata da Iliad.

Come partecipare a “Vinci il calcio con iliad”

Al concorso possono partecipare gli utenti Iliad:

con un’offerta mobile attiva (con offerta da almeno 9,99 euro al mese)

con un’offerta mobile Iliad business attiva

con un’offerta fibra attiva

I clienti Iliad hanno la possibilità di partecipare al concorso solo se hanno attivato il pagamento automatico della propria offerta e se sono in regola con i pagamenti.

Per partecipare al concorso basta raggiungere il sito ufficiale vinciilcalcioconiliad.it e selezionare il tipo di linea Iliad attivo tra le tre indicate in precedenza. Nella schermata successiva, è possibile selezionare la propria squadra del cuore tra le 20 che partecipano al campionato di Serie A 2024/2025. A questo punto, bisognerà inserire i propri dati:

numero di telefono Iliad

indirizzo e-mail

dati anagrafici

Prima di passare allo step successivo, è necessario scegliere la partita, tra quelle proposte dal sistema, per cui si desidera provare a vincere i biglietti. A questo punto, basterà inserire il codice di controllo e poi premere su Partecipa. Per ogni numero Iliad è possibile partecipare al concorso 4 volte ogni mese (quindi ci sono 4 tentativi a febbraio e 4 tentativi a marzo).

Oltre ai biglietti per partecipare alle partite sono disponibili anche altri premi in palio come:

60 maglie ufficiali della Serie A Enilive 2024/2025, autografate dai giocatori.

5 palloni ufficiali della Serie A Enilive 2024/2025 firmati dagli Ambassador della Serie A

Chi non è cliente Iliad, invece, può cogliere l’occasione per attivare una SIM con l’operatore e poi provare a vincere uno dei premi in palio. L’offerta da tenere in considerazione in questo momento è Giga 180 che mette a disposizione dei nuovi utenti (con o senza portabilità del numero) i seguenti vantaggi:

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G e 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. È possibile anche richiedere una eSIM. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale dell’operatore:

