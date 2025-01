Il mondo della tecnologia corre sempre più veloce e, pertanto, non c’è da stupirsi se in Rete, sebbene manchino ancora due settimane alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25, si sia già iniziato a parlare della generazione successiva: ci riferiamo ovviamente a Samsung Galaxy S26.

Nelle scorse ore, infatti, dalla Corea del Sud sono arrivate delle indiscrezioni secondo cui Samsung avrebbe deciso di apportare un’importante novità per quanto riguarda il display dello smartphone di punta che lancerà il prossimo anno.

Le prime anticipazioni su Samsung Galaxy S26 Ultra

Pare che il colosso coreano abbia deciso di introdurre l’utilizzo della tecnologià Color Filter on Encapsulation (CoE) solo per Samsung Galaxy S26 Ultra, magari con l’intento di implementarla anche per gli altri modelli con le generazioni successive.

La tecnologia CoE è già usata dal produttore coreano nella serie Samsung Galaxy Z Fold (sin dalla terza generazione) mentre fino ad oggi non è mai stata adottata per un dispositivo che non si piega.

La tecnologia CoE va a sostituire i polarizzatori con filtri colorati, migliorando così la trasmissione della luce e rendendo il pannello OLED più sottile. Inoltre, il colosso coreano adotta un Pixel Define Layer (PDL) nero per ridurre la luce che si riflette all’interno del pannello (ciò è necessario a causa dell’assenza del polarizzatore, che ha proprio questo compito).

In sostanza, Samsung Galaxy S26 Ultra dovrebbe poter vantare un display ancora più luminoso rispetto a quello delle precedenti generazioni (l’attuale modello arriva a 2.600 nit) e, pertanto, anche molto più piacevole da usare sotto la luce diretta del sole e in ambienti particolarmente illuminati.

Ricordiamo che la serie Samsung Galaxy S25 sarà presentata il 22 gennaio e dopo ci sarà tutto il tempo per dedicarsi alla generazione successiva.