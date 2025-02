Torniamo a parlare di Google Opinion Rewards, l’app che consente agli utenti di guadagnare credito Google Play rispondendo a brevi sondaggi o tramite altri meccanismi inerenti agli spostamenti.

L’app, che ha recentemente ricevuto il tema scuro e i primi accenni di Material You, potrebbe presto offrire un numero maggiore di sondaggi agli utenti. C’è un grosso ma: per ottenere più sondaggi, sarà necessario abilitare una particolare categoria di idoneità al sondaggio.

Google Opinion Rewards nasconde una novità in arrivo

Google Opinion Rewards è un’app che Google ha pensato per “premiare” con credito Google Play, spendibile attraverso il Google Play Store, gli utenti che rispondono ad alcuni brevi sondaggi.

Per ottenere l’idoneità ai sondaggi è necessario: attivare le notifiche, confermare la propria età sull’account Google e aggiungere un account per i pagamenti. Lo scorso anno, sono state aggiunte nuove possibilità per risultare idonei a ricevere un sondaggio. Più categorie vengono abilitate, maggiore sarà il numero di sondaggi (e la pertinenza degli stessi con le preferenze dell’utente).

Per ricevere un maggior numero di sondaggi, è possibile: attivare la cronologia degli spostamenti, attivare la condivisione della posizione esatta, partecipare al programma di attività per le ricevute, aggiungere il proprio genere all’account Google, aggiungere preferenze relative alle lingue e abilitare l’accesso ad attività Web e app.

Google offre più sondaggi ma vuole più dati in cambio dagli utenti

La più recente versione di Google Opinion Rewards (versione 2025012701), attualmente in fase di rollout, nasconde al suo interno una nuova categoria di “idoneità al sondaggio”, scovata dal solito @AssembleDebug che è riuscito ad abilitarla (ricorrendo ai classici flag sperimentali per sviluppatori).

In futuro, gli utenti potranno abilitare la categoria “Annunci personalizzati” per risultare idonei a un numero maggiore di sondaggi. Effettuando un tap su “Attiva”, l’utente verrà catapultato sulla pagina Web de Il mio centro per gli annunci di Google, portale in cui è possibile consultare i dati che il colosso di Mountain View utilizza per personalizzare gli annunci che vengono mostrati.

Effettuando un tap su “Attiva” anche in questa pagina (che sembra una dichiarazione standard di non responsabilità), gli annunci mostrati su app e siti Web risulteranno ancora più pertinenti con le consuetudini dell’utente. Questa pagina non dovrebbe spuntare a coloro che hanno già abilitato gli annunci personalizzati.

Non è ancora chiaro in che modo gli annunci personalizzati andranno a influenzare il numero di sondaggi che vengono proposti all’utente; alla fine, potrebbe semplicemente essere una “scusa” per far sì che tutti attivino gli annunci personalizzati (Big G otterrà così più informazioni), con il contentino del numero maggiore di sondaggi (che corrispondono a pochi spicci di credito Google Play).

Come scaricare o aggiornare l’app Google Opinion Rewards

Per scaricare o aggiornare l’app Google Opinion Rewards sul vostro smartphone Android, vi basterà raggiungere l’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora l’abbiate già installata e vi venisse segnalata la presenza di un aggiornamento).

Qualora, invece, non abbiate ancora ricevuto questo nuovo aggiornamento ma voleste provare subito le novità estetiche dell’app, potete rivolgervi al portale APKMirror, scaricare il pacchetto APK (tramite questo link) e procedere con l’installazione manuale.