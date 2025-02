Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di febbraio ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di febbraio 2025, che viene aggiornato da Big G con cadenza settimanale.

Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.

Aggiornamento di sistema di Google: le novità di febbraio 2025

Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità del nuovo aggiornamento di sistema di Google di febbraio 2025, così illustrata direttamente da Big G:

Google Play Services versione 25.04 (03/02/2025)

Gestione dell’account

[Smartphone] Con la nuova opzione di accesso a Family Link nelle Impostazioni Google, ora puoi gestire più facilmente il tuo gruppo Famiglia.

Servizi per gli sviluppatori

[Auto] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati al machine learning e all’AI.

Connettività del dispositivo

[Auto, smartphone, TV, Wear] Correzioni di bug per i servizi correlati alle connessioni dei dispositivi.

[Smartphone] Grazie a questa nuova funzionalità, i trasferimenti con Quick Share tramite Wi-Fi o dati mobili continueranno anche se chi invia o chi riceve i contenuti perde la connessione diretta.

Utilità

[Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati a utilità.

Google Play Store versione 44.8 (03/02/2025)

[Smartphone] Con questa nuova funzionalità, riceverai aggiornamenti dell’interfaccia utente quando crei un profilo Play Giochi.

[Smartphone] La versione 3 di pQuality per tablet aggiorna il sistema per valutare la qualità delle app su tablet e dispositivi ChromeOS.

Come installare un aggiornamento di sistema di Google

Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link alle app coinvolte per la verifica manuale).

Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi coinvolti per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze entrando in:

Impostazioni Google. Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.

La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.