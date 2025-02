Torniamo ad occuparci dell’andamento del mercato smartphone globale nel 2024, dipinto in ripresa dall’ultimo report pubblicato qualche settimana fa dagli analisti di Counterpoint Research. Questo andazzo è stato confermato, qualche ore fa, da un nuovo report targato Canalys.

Counterpoint Research ha inoltre svelato la top-ten degli smartphone più venduti lo scorso anno: si conferma il trend del 2023 che vede al primo posto (e in altre posizioni) della classifica un iPhone. C’è però spazio per una sorpresa, con un flagship Android che si piazza in settima posizione.

Mercato smartphone globale: +7% nel 2024

Dall’ultimo report pubblicato dalla Canalys, emerge che il mercato degli smartphone torna finalmente al livello pre-pandemia, facendo registrare un +7% nel 2024 (Counterpoint Research parla invece di un più prudente 4%) dopo due anni consecutivi di calo.

Di seguito riportiamo le parole di Runar Bjørhovde, analista di Canalys:

“Il 2024 è stato un anno di ripresa per l’industria degli smartphone, con il più alto volume di spedizioni globali annuali post-pandemia. La domanda è stata in forte crescita nel segmento del mercato di massa, trainata da un ciclo di rinnovamento degli smartphone acquistati durante la pandemia, insieme al rifornimento dei canali. Diversi fornitori hanno capitalizzato su questa tendenza, puntando al canale del mercato aperto e proponendo prodotti con un forte rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, l’attenzione all’aumento dei volumi ha comportato il rischio di un’erosione dei margini per mantenere i prezzi competitivi. Per contrastare ciò e gestire la redditività, i fornitori hanno ridotto i costi fissi e ottimizzato la pianificazione delle risorse. Oltre alla robusta crescita dei mercati emergenti, le economie mature hanno iniziato a riprendersi, come dimostrato dalla crescita della Cina continentale del 4%, del Nord America dell’1% e dell’Europa del 3%. La domanda in queste regioni è stata accelerata da forti promozioni dei fornitori, come sconti, permute e bundle di dispositivi, utilizzati in tutto il canale.”

Ancora Apple e Samsung in testa ma perdono terreno

Samsung e Apple, con il 18% (a testa) del market share, continuano a dominare la classifica dei produttori che hanno venduto più smartphone a livello globale nel 2024, pur perdendo un punto percentuale rispetto alla loro situazione nel 2023.

La forte crescita nella domanda registrata nell’ultimo anno, si riflette negli altri produttori che guadagnano terreno: Xiaomi, terzo con il 14% del market share, cresce del 15% rispetto al 2023; grosse percentuali di guadagno anche per TRANSSION (+15%), Lenovo (+23%), Vivo (+14%), HUAWEI (+36%), realme (+9%), HONOR (+13%) e OPPO (+3%).

iPhone 15 è lo smartphone più venduto del 2024 ma c’è una sorpresa

Dal punto di vista della classifica dei 10 smartphone più venduti (pubblicata da Counterpoint Research), si replica esattamente lo scenario del 2023: il podio è interamente cannibalizzato dagli iPhone, con un modello “base” a dominare, seguito a ruota dai modelli più prestigiosi. Nel 2024, gli iPhone 15 (“base”, Pro Max e Pro) prendono il posto degli iPhone 14 (“base”, Pro Max e Pro).

Mentre nel 2023 le prime sette posizioni di questa classifica erano totalmente appannaggio della Mela morsicata, nel 2024 scendono a sei gli iPhone nella top-ten (gli altri tre sono iPhone 16 Pro/Pro Max e iPhone 14 che resiste ancora), completata da quattro smartphone Samsung (lo scorso anno erano tre gli smartphone del produttore sudcoreano tra i primi 10).

La sorpresa principale è dettata dal fatto che, per la prima volta dal 2018, nella top-ten (alla posizione numero sette) entra un Galaxy S: nello specifico, si tratta del Galaxy S24 Ultra, flagship di Samsung che ha fatto registrare grandi numeri di vendita grazie alla disponibilità a livello globale con il SoC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Completano la top-ten, come lo scorso anno, tre smartphone di fascia bassa: Galaxy A15 5G (quarto posto), Galaxy A15 4G (sesto posto) e Galaxy A05 (decimo posto).

Rispetto a quanto condiviso da Counterpoint Research, la classifica dei dieci smartphone più venduti nel 2024 pubblicata dalla Canalys (ne abbiamo parlato sul nostro portale TuttoTech), mescola un po’ le posizioni (ad esempio, Galaxy S24 Ultra scende al nono posto) e propone una staffetta tra due smartphone: Galaxy A05 esce dalla top-ten per far posto al sempreverde iPhone 13.

Per maggiori informazioni sulla questione, vi rimandiamo al comunicato stampa diffuso dalla Canalys e all’articolo di approfondimento pubblicato dalla Counterpoint Research.