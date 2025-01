Il mercato degli smartphone ha chiuso un 2024 in ripresa, tornando a crescere in maniera incoraggiante e mettendosi così alle spalle un 2023 decisamente difficile; Xiaomi è stato il brand dalla crescita più importante tra i maggiori cinque al mondo, tanto da riuscire a recuperare terreno alla coppia di testa, composta come al solito da Samsung ed Apple.

Segnali di ripresa dal mercato degli smartphone

Con la fine del 2024 e l’inizio del 2025, è arrivato il momento di tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso, con particolare riferimento al mercato degli smartphone. Se nel 2023 era stato praticamente toccato il fondo, con un netto calo delle vendite, tali da rappresentare la prestazione peggiore dell’ultimo decennio, il 2024 potrebbe aver segnato un nuovo momento di svolta per il mercato mobile: l’ultimo report pubblicato dagli analisti di Counterpoint Research evidenzia una crescita delle vendite su base annua nella misura del 4%.

L’andamento del mercato è il riflesso di una situazione macroeconomica più favorevole ed il direttore del team di ricerca Tarun Pathak ha parlato di un anno di ripresa e normalizzazione per quelli che vengono definiti prodotti essenziali per la quotidianità delle persone. La crescita ha interessato quasi tutti i mercati, guidata da Europa, China e America Latina.

La coppia di testa è rimasta invariata, con Samsung che ha riconquistato il primato ceduto brevemente ad Apple: il produttore sudcoreano ha registrato una crescita dell’1%, mentre Cupertino ha chiuso in rosso del 2%; alla luce di ciò, Samsung ha chiuso il 2024 guidando il mercato con un market share del 19%, seguita da Apple al 18%. Terzo gradino del podio per Xiaomi, che ha proseguito la sua crescita portandosi al 14%. La top 5 mondiale è completata da OPPO e vivo, entrambi all’8%, mentre il 33% riunisce le quote di mercato di tutti gli altri brand.

Il 2024 è stato anche l’anno dell’intelligenza artificiale a bordo degli smartphone: per adesso, la tecnologia è riservata al segmento premium, ma di sicuro la vedremo presto anche su tanti medi di gamma: secondo Counterpoint Research, entro il 2028, l’AI sarà presente su 9 smartphone su 10. Inoltre, il mercato si sta schiacciando sempre di più verso il segmento premium (il report parla di premiumization): sebbene difficilmente i volumi di vendita supereranno i livelli pre-COVID, i ricavi continueranno ad aumentare per effetto dell’aumento dei prezzi e della crescita delle vendite dei modelli premium (quelli con prezzo superiore ai 1000 dollari); anche nel 2025, i ricavi dovrebbero crescere più dei volumi di vendita: la previsione è rispettivamente di un +8% per i primi e di un +4% per i secondi.

Xiaomi e poi tutti gli altri: come si sono comportati i big

Samsung ha lavorato ancora una volta molto bene e la conquista del primato mondiale è stata resa possibile dalla forte domanda dei flagship della serie Galaxy S24 — soprattutto in Europa e Stati Uniti —, ma anche dagli ottimi medi di gamma della serie Galaxy A (date un’occhiata alle nostre recensioni dei prodotti Samsung per rinfrescarvi la memoria).

Il secondo posto di Apple, ottenuto a dispetto della risposta di pubblico non eccezionale degli iPhone 16 (qui le nostre recensioni di iPhone 16 e iPhone 16 Pro Max) e del caso Apple Intelligence, è figlio dell’importante crescita in mercati come America Latina, Africa e Asia Pacifica; inoltre, il senior analyst Ivan Lam ha evidenziato il ruolo chiave dei modelli Pro e Pro Max in mercati importanti come quello cinese.

Come si diceva in apertura, Xiaomi è stato il produttore della top 5 a mettere a referto la crescità più significativa nel 2024: parliamo di un aumento delle vendite nell’ordine del 12% su base annua, frutto di un riassetto del portfolio, della maggiore spinta sul segmento premium del mercato e delle politiche commerciali particolarmente aggressive messe in campo.

Situazioni molto diverse per OPPO e vivo, entrambe con quote di mercato dell’8%: mentre OPPO ha chiuso un 2024 col segno meno e un calo delle vendite di 8 punti percentuali, vivo ha chiuso l’anno con vendite cresciute del 9%, ben figurando soprattutto in India e Cina. Come si evince dal grafico riportato, la categoria Altri è cresciuta, passando dal 31% di market share del 2023 al 33% dello scorso anno e anche le vendite sono aumentate dell’8%, grazie soprattutto alla ripresa di Huawei in Cina e alle ottime perfomance di HONOR e Motorola sulla scena internazionale.