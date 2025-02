Dal momento che lasciare lo smartphone collegato alla rete elettrica per lunghi periodi non giova alla longevità della batteria, Google offre una funzione di ricarica adattiva sugli smartphone della gamma Pixel.

Questa funzionalità apprende le abitudini di ricarica e carica il telefono al 100% un’ora prima che venga solitamente scollegato per rallentare il degrado della batteria. Ora ci sono delle indicazioni che l’azienda di sta lavorando per portare la funzionalità di ricarica adattiva anche sugli smartwatch Google Pixel Watch.

Nuove stringhe di codice individuate nell’ultima versione dell’app di sistema Pixel Watch Management Service contengono un riferimento a un’inedita autorizzazione per abilitare la ricarica adattiva sugli smartwatch Google supportati.

Al momento le nuove stringhe nel codice dell’app non rivelano esattamente come funzionerà sugli smartwatch di Google, tuttavia è probabile che opererà in modo simile alla ricarica adattiva degli smartphone Pixel sopra descritta.

Gli smartwatch Google Pixel Watch potrebbero ricevere la ricarica adattiva

Per ora non possiamo dire precisamente quando l’azienda di Mountain View rilascerà la ricarica adattiva per la gamma Pixel Watch, ma in ogni caso questa funzionalità probabilmente prolungherà la vita della batteria degli smartwatch Google, poiché apprenderà le abitudini di ricarica e si comporterà di conseguenza.

In questi giorni è emerso che l’app Trova il mio dispositivo per Wear OS è stata anticipata dallo spot di Google Pixel Watch 3.