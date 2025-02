Sono trascorsi ben cinque mesi dalla presentazione ufficiale dello smartwatch Google Pixel Watch 3 e altrettanti dalla pubblicazione del relativo video promozionale attraverso il canale YouTube dedicato alla famiglia Pixel (“Made by Google”), ma di recente tale video è stato analizzato attentamente da un appassionato, rivelando una possibile anticipazione sfuggita a tutti: in un frame del video si nota quella che potrebbe essere l’app Google Trova il mio dispositivo per i wearable con Wear OS.

Il video in questione è intitolato “Meet Google Pixel Watch 3 | Big Screen, Bigger Strides” e quello che ci interessa in maniera particolare è il fotogramma mostrato al diciassettesimo secondo: come potete vedere dagli screenshot riportati qui sotto — condivisi su Reddit dall’utente autore dell’avvistamento —, l’immagine ritrae un totale di sei smartwatch con altrettante schermate diverse, tra cui: la navigazione tramite Google Maps, il raggiungimento degli obiettivi con Fitbit, i controlli della riproduzione di contenuti multimediali e quelli relativi ai dispositivi di smart home collegati, nonché il feed video in tempo reale di un Nest Doorbell con annessa possibilità di rispondere.

A destare particolare curiosità, però, è la schermata mostrata sul Google Pixel Watch 3 nell’angolo in basso a destra, che sembra ritrarre un’inedita applicazione Google Trova il mio dispositivo per i wearable con Wear OS. La schermata mostra il nome del dispositivo, la sua posizione sulla mappa e data e ora dell’ultimo rilevamento; sono presenti anche la percentuale di batteria residua ed un tasto per far suonare il dispositivo ove presenzia — per qualche motivo — l’icona del Wi-Fi.

È opportuno precisare che gli smartwatch della gamma Pixel dispongono già di una funzione “Find My Phone” accessibile attraverso le impostazioni rapide che consente di far suonare lo smartphone, così da rintracciarlo anche se lasciato col silenzioso o con la sola vibrazione. Insomma, quella avvistata potrebbe anche non essere un’app completa vera e propria, bensì una semplice espansione della funzionalità citata, pensata per mettere a frutto la nuova rete Trova il mio dispositivo di Google. In entrambi i casi, si tratterebbe di un ottimo potenziamento per tutti gli smartwatch con Wear OS, visto che consentirebbe di ritracciare anche cuffie e altri dispositivi.

Resta da capire se questa anticipazione contenuta in un video ufficiale di Google dello scorso mese di agosto — ecco il link per i più curiosi — si tradurrà in qualcosa di concreto in un prossimo Feature Drop, o se invece sarà necessario attendere una futura generazione di Pixel Watch.