Continua il programma di integrazione di Gemini all’interno dell’ecosistema Google. L’intelligenza artificiale è sempre più protagonista dei servizi di Google, sia su Android che su altre piattaforme. Dalla giornata di oggi, Gemini compie un ulteriore passo in avanti.

Google, infatti, ha appena annunciato che Gemini per Google Workspace ora supporta l’italiano (insieme ad altre sei lingue) permettendo a un numero sempre maggiore di utenti di poter sfruttare i vantaggi dell’intelligenza artificiale.

Gemini per Google Workspace ora conosce l’italiano

L’integrazione di Gemini nelle applicazioni di Google Workspace è iniziata da tempo e ora registra un passo fondamentale del suo programma di crescita. L’IA, infatti, ora può lavorare con sette nuove lingue. Oltre all’italiano, infatti, Gemini è ora disponibile in tedesco, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e francese.

Per gli utenti che sfruttano i servizi di Workspace in italiano (o in una delle altre lingue citate) si tratta di un’aggiunta importante. L’intelligenza artificiale di Gemini è ora utilizzabile in Gmail, sia per trovare contenuti specifici all’interno della propria casella di posta che per poter elaborare la risposta giusta a una particolare mail, valutando sia le parole che il tono da utilizzare.

Gemini è disponibile anche in Documenti, per aiutare l’utente a creare un testo efficace, ottenere nuove idee di scrittura e scrivere contenuti di vario tipo. L’AI può anche scrivere testi in italiano da utilizzare per i vari post sui social network. Nell’immagine qui di sotto viene mostrato il riquadro dedicato a Gemini in Documenti, con ora la possibilità di sfruttare il supporto all’italiano.

Anche su Google Drive è possibile sfruttare Gemini che può fornire un riassunto dei documenti salvati nello spazio cloud, aiutando l’utente a individuare le informazioni più rilevanti presenti, ad esempio, in un lungo documento di testo. Nel corso dei prossimi mesi, inoltre, ci sarà anche l’integrazione nell’app Presentazioni.

Gemini è già utilizzabile in italiano per varie operazioni. Tramite l’app o la versione web, ad esempio, è possibile comunicare con l’assistente AI di Google sfruttando una comoda chat. L’AI può essere utilizzata anche per generare sottotitoli tradotti in GoogleMeet (sono supportate 69 lingue).

Nel corso del prossimo futuro, Google continuerà a investire nell’integrazione di Gemini all’interno del suo ecosistema, con l’aggiunta di nuove funzionalità in grado di raggiungere tutte le applicazioni e i servizi dell’azienda.