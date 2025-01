Il Google Play Store, lo store predefinito per l’installazione e l’aggiornamento di app e giochi sugli smartphone Android che possono godere dei servizi Google, si appresta a ricevere una piccola riorganizzazione tra le impostazioni.

Nel frattempo, Google ha iniziato a distribuire alcune modifiche estetiche all’interfaccia utente del selettore foto di Android. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google modifica la UI del selettore foto di Android

Partiamo dalle novità relative al selettore foto (Photo Picker) di Android che sembrano essere parte dell’aggiornamento di sistema Google Play datato 1 gennaio 2025 (che risulta in distribuzione da ieri ma del quale manca il changelog ufficiale).

Come anticipato, si tratta di novità prettamente estetiche che aumentano il dosaggio di Material You. La seguente immagine mette a confronto la nuova interfaccia (parte sinistra) con quella vecchia (parte destra):

Nella schermata di selezione delle foto, è stata introdotta una barra flottante che mostra il numero di foto selezionate, il tasto per annullare l’operazione, il tasto per mostrare l’anteprima e il tasto per inviare.

Nella schermata di anteprima, il pulsante “Aggiungi” è stato sostituito dal pulsante “Fine” (a forma di pillola e non rettangolare); nella parte sinistra

Come installare il più recente aggiornamento di sistema Google Play

Per installare il più recente Aggiornamento di sistema Google Play, quello datato 1 gennaio 2025, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play”, attendere che venga verificata la presenza di aggiornamenti (o effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti”), effettuare un tap su “Scarica e installa” e infine effettuare un tap su “Riavvia”.

Google Play Store: un’impostazione viene spostata

Il solito @AssembleDebug, tramite un post su X, spoilera una piccola novità legata alle impostazioni che verrà presto rilasciata sul Google Play Store.

Sembra, infatti, che il team di sviluppo abbia deciso di ri-collocare la sezione Verifica acquisti, attualmente disponibile come sotto-sezione tra le impostazioni dell’app, all’interno della sezione Pagamenti e abbonamenti.

Non cambia nulla dal punto di vista delle opzioni disponibili che, come potrete notare dal seguente screenshot, rimarranno le stesse già disponibili (Verifica biometrica e Frequenza della verifica).

Il nuovo percorso completo per raggiungere questa tipologia di impostazioni è: “Avatar dell’account Google > Pagamenti e abbonamenti > Verifica acquisti”.

Come verificare di avere installato l’ultima versione del Google Play Store

Come anticipato in precedenza, questa modifica alle impostazioni dell’app Google Play Store non è ancora disponibile ma sembra che l’avvio del rilascio possa avvenire a breve.

In ogni caso, per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile dello store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.