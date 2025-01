Spesso capita che le nuove funzionalità annunciate da Google richiedano poi parecchio tempo prima di essere effettivamente implementate per gli utenti e un recente esempio in tal senso è rappresentato dai badge per le app VPN.

Risale al novembre del 2023 l’annuncio da parte del colosso di Mountain View relativo all’introduzione nel Google Play Store di badge per specifici tipi di applicazioni, in modo da consentire agli utenti di sapere in modo più semplice quali app siano state verificate con il Mobile App Security Assessment (MASA) e ritenute in grado di garantire lo standard minimo per quanto riguarda la sicurezza globale.

Ebbene, tali nuovi badge avrebbero dovuto fare il loro esordio sulle app VPN (ciò in considerazione della quantità sensibile e significativa di dati degli utenti che gestiscono) e, a distanza di quasi un anno e mezzo, sono finalmente disponibili.

Il Google Play Store introduce una nuova funzione attesa da tempo

Nelle note di rilascio degli aggiornamenti di sistema di Google relativi a gennaio 2025 viene espressamente indicata la nuova funzionalità del Google Play Store versione 44.6 (20/01/2025):

Con questa modifica, potrai vedere un badge VPN sulle app VPN verificate in modo indipendente.

Questi badge vengono mostrati con un’icona a forma di scudo con una stella al centro e, accanto ad essa, è presente la scritta “Independent security review”. Se un’app è stata verificata, il relativo badge dovrebbe essere visibile nella sezione Sicurezza dei dati all’interno della pagina dedicata all’app.

Questa nuova funzionalità, che dovrebbe essere disponibile a livello globale (anche se potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che raggiunga tutti gli utenti), potrebbe essere di notevole aiuto nel caso in cui si abbia qualche dubbio se usare una determinata app VPN.