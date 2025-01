Una delle funzionalità innovative della fotocamera di Google Pixel 9 è “Add me” che permette a Google Gemini di includere un soggetto non presente all’interno di una determinata foto, sfruttando un altro scatto in cui è presente. In un post sul blog, Google ora spiega come è stata sviluppata questa funzionalità.

Google spiega che la funzionalità “Aggiungimi” è stata pensata per chi solitamente scatta le foto, come ad esempio un genitore, poiché non appare spesso nelle foto.

La funzionalità Aggiungimi permette di aggiungere chiunque nelle foto

La funzionalità Add Me è il frutto della collaborazione tra i team Pixel Camera, Creative Camera e Google XR che lavora sulle piattaforme di realtà virtuale e aumentata Android XR e ARCore.

Per unire un’immagine Add Me utilizza la realtà aumentata per mostrare al secondo fotografo una sovrapposizione della prima immagine in modo che possa inquadrare con precisione la nuova foto per farla corrispondere alla composizione della prima.

Dal momento che allineare le due immagini è fondamentale per ottenere il miglior risultato, il team ha esplorato alcuni metodi per ottenere lo scatto perfetto e alla fine si sono resi conto che la realtà aumentata era il modo più utile per guidare visivamente l’utente.

L’azienda di Mountain View spiega che non è stato facile sviluppare un’interfaccia in cui la funzionalità AR permettesse anche a chi non aveva familiarità con la tecnologia di utilizzarla.

Google scrive che realizzare Add Me è stata un’impresa tecnica complicata, in quanto utilizza vari modelli di apprendimento automatico che possono essere eseguiti sul dispositivo grazie alla TPU (Tensor Processing Unit) e al chip Tensor G4 di Google Pixel 9.