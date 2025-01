La fascia di prezzo tra i 300 e i 400 euro è sempre molto ben fornita ed è spesso molto complicato riuscire a trovare lo smartphone giusto. Quest’oggi proviamo a darvi una mano segnalandovi un’interessante offerta su uno dei modelli più apprezzati: Nothing Phone (2a). Lo smartphone Android è disponibile in sconto nella versione 12-256 GB a uno dei prezzi migliori mai visti su Amazon.

Nothing Phone (2a) in offerta su Amazon in versione 12-256 GB

Nothing Phone (2a) è uno dei modelli più popolari dell’azienda londinese: lo smartphone segue il design innovativo tipico del produttore, affiancato dalla Glyph Interface, ossia da una combinazione di LED nella parte posteriore che possono fungere da LED di notifica attraverso vari giochi di luci. È equipaggiato con uno schermo AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate varibile fino a 120 Hz, mentre il cuore è costituito dal SoC Dimensity 7200-Pro: al fianco di quest’ultimo trovano spazio i già citati 12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 3.1 (nella configurazione in offerta).

A livello fotografico il dispositivo propone una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS) e sensore ultra-grandangolare da 50 MP, oltre a una fotocamera frontale da 32 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 45 W (50% in poco più di 20 minuti), e non manca la certificazione IP54 contro polvere e spruzzi d’acqua. Lo smartphone Nothing ha già ricevuto l’aggiornamento ad Android 15 e Nothing OS 3.0: il rollout è partito prima della fine dell’anno.

Nothing Phone (2a) 12-256 GB è stato lanciato al prezzo consigliato di 399 euro, ma in queste ore potete acquistarlo su Amazon in offerta a 349 euro, con consegna rapida (anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). La proposta è valida sia per la colorazione Nera sia per quella Bianca. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo (e qui sopra) potete dare uno sguardo alla nostra recensione per eventuali dubbi.