HONOR 200 e HONOR 200 Pro, apprezzatissimi smartphone di fascia medio-alta del produttore cinese HONOR, hanno iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento a MagicOS 9.0 anche in Italia, a distanza di una settimana dall’annuncio del rollout sul mercato cinese.

La nuova versione dell’interfaccia personalizzata, basata nativamente su Android 15, porta con sé tutti i miglioramenti intrinseci del più recente sistema operativo del robottino verde e tanti altri miglioramenti, estetici e funzionali, incluse alcune novità sul fronte dell’intelligenza artificiale. Scopriamo tutti i dettagli.

Gli HONOR 200 si aggiornano: arriva MagicOS 9.0 con Android 15

Gli utenti in possesso di un HONOR 200 o di un HONOR 200 Pro, due dei più interessanti smartphone di fascia medio-alta del 2024 che si sono fatti apprezzare per l’autonomia sopra la media, per la qualità del comparto fotografico e, nel caso del secondo, anche per un display di fascia flagship, saranno contenti di sapere che è iniziata la distribuzione, anche in Italia, di un nuovo e corposo aggiornamento software.

Sui due smartphone è infatti iniziata la distribuzione di MagicOS 9.0, la più recente versione dell’interfaccia personalizzata che il produttore cinese ha annunciato nella parte finale dello scorso anno, tramite il firmware C431E2R3P1 (versione 9.0.0.123 su HONOR 200 Pro).

Cosa porta con sé l’aggiornamento a Magic OS 9.0

Analizzando il changelog (che potete scorrere grazie alla galleria d’immagini condivisa poco sotto), emerge quanto sia corposo il nuovo aggiornamento software (ha un peso di 3,31 GB) che svela tutte le novità che vengono implementate.

“Gentile utente, il nuovissimo MagicOS 9.0 offre un aggiornamento completo per ottenere un’esperienza più fluida e intelligente. Effettua l’aggiornamento per usufruire delle nuove funzionalità e dei miglioramenti.”

Tra le novità vengono segnalati miglioramenti alla fluidità del sistema (animazioni e feedback aptici migliorati, migliore gestione delle risorse), miglioramenti estetici/funzionali (temi, colori, layout e posizione dei pulsanti in varie app di sistema), nuove funzionalità per HONOR AI (modalità interprete, modalità di registrazione con traduzione in tempo reale, Magic Portal, Ufficio AI) e altre ottimizzazioni (possibilità di regolare individualmente il volume dei contenuti multimediali, novità per l’hotspot personale, ottimizzazioni alla batteria).

Come aggiornare il sistema operativo di HONOR 200 e 200 Pro

Per verificare la presenza dell’aggiornamento a MagicOS 9.0 e Android 15 su HONOR 200 e 200 Pro, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“ e, qualora venisse effettivamente segnalata la presenza di un nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Scarica e installa”.

Come anticipato, l’aggiornamento è già in distribuzione (graduale) anche in Italia e consente a questi smartphone di fascia medio-alta, due dei prodotti più interessanti tra quelli lanciati nel 2024, di pareggiare alcuni flagship del panorama Android.

Complimenti, quindi, a HONOR che si sta dimostrando rapida e puntuale nell’aggiornare i propri dispositivi, senza dimenticare gli smartphone “non-flagship”. In conclusione, ringraziamo Manuel dal nostro gruppo Facebook per la segnalazione e per gli screenshot.