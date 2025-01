Spesso i produttori di smartphone lanciano edizioni limitate di alcuni modelli e l’ultimo esempio in tal senso ci è arrivato dalla Cina arriva, ove è stata annunciata una speciale versione di Xiaomi 15, dedicata in particolare al Capodanno cinese.

A caratterizzare Xiaomi 15 Spring Festival Gift, questo il nome della nuova versione dello smartphone, vi è una scocca di colorazione Rouge Red, con una speciale confezione a tema .

Arriva una nuova speciale versione di Xiaomi 15

Fatta eccezione per la colorazione esclusiva, la nuova versione di Xiaomi 15 non presenta differenze per quanto riguarda le principali caratteristiche tecniche, tra le quali troviamo:

display LTPO AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate adattivo da 1 Hz a 120 Hz e luminosità di picco a 3.200 nit

processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 830

RAM: 12 GB o 16 GB (LPDDR5X)

spazio di archiviazione: 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0)

tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel (con zoom ottico 2,6x)

fotocamera anteriore da 32 megapixel

connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS (dual-band), NFC, IR, USB 3.2 Gen 1 (USB-C)

lettore delle impronte digitali ultrasonico integrato nel display

batteria da 5.400 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W e wireless a 50 W

interfaccia HyperOS 2.0 basata su Android 15

dimensioni: 152,3 x 71,2 x 8,08 mm

peso: 191 grammi

Potete trovare la scheda tecnica integrale di Xiaomi 15 seguendo questo link.

Previous Next Fullscreen

Al momento non vi sono informazioni sulla possibilità che questa speciale versione di Xiaomi 15 venga lanciata al di fuori della Cina ed è probabile che il produttore decida di mantenerla un’esclusiva del mercato interno.