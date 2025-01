Con l’aggiornamento Autunno 2024 anche l’app di Google Home ha iniziato a ricevere l’integrazione di Gemini, con tutte le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale. Inizialmente tale implementazione era riservata agli utenti iscritti al programma Public Preview, mentre ora Google ha iniziato non solo il rilascio nella versione stabile dell’app, ma ha previsto anche l’aggiunta di nuovi controlli.

Cosa possiamo fare con Gemini in Google Home

L’integrazione di Gemini nelle varie app e servizi di Google ha una serie di vantaggi, tra cui l’accesso a diverse funzionalità prima inesistenti, la semplificazione delle attività e la possibilità di interagire in modo colloquiale. In Google Home Gemini consente di controllare diversi dispositivi della casa intelligente, tra cui lampadine, prese elettriche e interruttori, termostati, ventilatori, dispositivi per il condizionamento dell’aria, tende da sole, persiane, TV, speaker e altoparlanti e, ancora, lavatrici, aspirapolvere e macchine per il caffè.

Tra i comandi che è possibile dare a Gemini a titolo di esempio Google suggerisce:

Prepara la sala da pranzo per una serata romantica.

Imposta il condizionatore su una temperatura ideale per dormire.

Spegni la TV e le luci della camera da letto.

Il sole è troppo forte in salotto (chiudi le tende o le tapparelle).

Aiutami a pulire la cucina (avvia l’aspirapolvere).

Inoltre con il passaggio alla versione stabile l’estensione di Gemini per Google Home è stata aggiornata consentendo il controllo di diversi dispositivi senza sbloccare lo schermo del telefono. L’aggiornamento permette ora di regolare il volume, mettere in pausa o riprendere la riproduzione di contenuti multimediali su TV, speaker, display e gli altri dispositivi di intrattenimento. Inoltre, introduce miglioramenti nei controlli del termostato, che appaiono con colori caldi quando il riscaldamento è acceso e con colori freddi quando è attiva l’aria condizionata, rendendo l’interfaccia più intuitiva e in linea con l’app Google Home.

Nel caso in cui si volesse accedere al controllo di dispositivi sensibili (come serrature intelligenti e telecamere di sicurezza) Gemini apre automaticamente Google Home per consentire l’operazione richiesta. Infine Google sta introducendo anche la possibilità di interagire con Gemini con query più complesse per chiedere informazioni sullo stato dei dispositivi. Per esempio si può domandare all’AI “Accendi tutte le luci del soggiorno tranne quella della poltrona” o “La luce del portico posteriore è ancora accesa?”.

Ecco un elenco dei comandi principali a cui fare riferimento per il controllo dei dispositivi della casa intelligente suggeriti da Google.

Luci

Accendi/spegni [nome luce].

Accendi/spegni tutte le luci.

Accendi/spegni le luci della mia [nome stanza].

Abbassa la luminosità di [nome della luce].

Abbassa le luci di [nome stanza].

Illumina [nome della luce].

Imposta [nome luce] al 50%.

Rendi [nome della luce] verde.

Interruttori o prese

Accendi/spegni [nome presa].

Attiva/disattiva [nome interruttore].

Termostati

Attiva o disattiva

Attiva la modalità riscaldamento/raffreddamento.

Attiva la modalità caldo-freddo.

Spegnere il termostato.

Impostare o regolare la temperatura

Impostare il calore a [temperatura].

Impostare caldo-freddo su [temperatura].

Impostare l’aria condizionata su [temperatura].

Impostare il termostato [nome stanza] su [temperatura].

Rendila più calda/fredda.

Aumentare/abbassare la temperatura.

Aumentare/abbassare la temperatura di 2 gradi.

Cambia la modalità di riscaldamento o raffreddamento

Accendere il riscaldamento/raffreddamento.

Impostare il termostato su raffreddamento/riscaldamento.

Impostare il termostato sulla modalità caldo-freddo.

Ventilatori, riscaldatori e unità A/C

Accendi/spegni [ventola, riscaldamento, aria condizionata, nome dispositivo].

Aumentare la temperatura del mio riscaldamento

Aumenta/diminuisci la velocità della ventola

Controllo delle coperture delle finestre

Apri/chiudi [nome tenda]

Apri/chiudi [nome tapparelle]

Apri/chiudi [nome persiane]

Controllare i dispositivi multimediali

Accendi/spegni [nome TV]

Alza/abbassa il volume su [nome TV, nome speaker]

Pausa/ripristina [nome TV, nome relatore]

Controlla altri dispositivi smart home (aspirapolvere, lavatrice, macchina per il caffè, eccetera)