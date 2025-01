Abbiamo già parlato della nuova serie di smartphone da gaming di ASUS, ovvero ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro;ora arrivano le prime immagini e informazioni sulle caratteristiche tecniche della versione Fan Edition.

Quello che dovrebbe essere ASUS ROG Phone 9 FE sarà il primo modello della serie FE. La particolarità è che attualmente la sigla FE (Fan Edition) viene impiegata solamente da Samsung per i propri device che uniscono caratteristiche premium dei modelli di punta a un prezzo più accessibile.

ASUS non ha ancora fatto alcun annuncio ufficiale, ma il telefono ha già ricevuto diverse certificazioni in Malesia (Sirim) e Thailandia (NBTC) ed è apparso nel database della Global System for Mobile Communications Association (GSMA), l’organizzazione internazionale che rappresenta gli interessi delle compagnie di telecomunicazioni mobili a livello globale.

Queste informazioni confermano non solo che ASUS ROG Phone 9 FE verrà prodotto, ma anche un possibile lancio imminente, almeno nel mercato malese e thailandese. Ora una fuga di notizie anticipa le specifiche tecniche e alcune immagini di questo nuovo modello che va ad ampliare la serie di smartphone da gioco di ASUS.

Specifiche tecniche e immagini di ASUS ROG Phone 9 FE

Ecco le specifiche dell’ASUS ROG Phone 9 FE:

Display : Display Samsung Flexible AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel). La frequenza di aggiornamento massima è di 165Hz, che può raggiungere 185Hz in modalità Game Genie. La luminosità di picco è di 2.500 nit, con una modalità ad alta luminosità (HBM) di 1.600 nit, e il display è protetto da Gorilla Glass Victus 2.

: Display Samsung Flexible AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel). La frequenza di aggiornamento massima è di 165Hz, che può raggiungere 185Hz in modalità Game Genie. La luminosità di picco è di 2.500 nit, con una modalità ad alta luminosità (HBM) di 1.600 nit, e il display è protetto da Gorilla Glass Victus 2. Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 730, 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 4.0.

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 730, 16GB di RAM LPDDR5X e 256GB di memoria interna UFS 4.0. Fotocamere : Sensore principale Sony IMX890 da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e una fotocamera macro da 5MP. Per i selfie è presente una fotocamera frontale da 32MP.

: Sensore principale Sony IMX890 da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP e una fotocamera macro da 5MP. Per i selfie è presente una fotocamera frontale da 32MP. Batteria e ricarica : Batteria da 5.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W e ricarica wireless.

: Batteria da 5.500mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W e ricarica wireless. Software : Android 15 con interfaccia ROG UI e AirTrigger.

: Android 15 con interfaccia ROG UI e AirTrigger. Altre caratteristiche: Doppi altoparlanti stereo, audio Hi-Res, jack per cuffie da 3,5 mm, Wi-Fi 7 e un sensore di impronte digitali integrato nel display.

Analizzando le immagini e le specifiche tecniche di ASUS ROG Phone 9 FE emerge che dal punto di vista estetico non ci sono grandi differenze con gli altri modelli della serie. Anche il colore, Phantom Black, è lo stesso. Lo stile è quello della linea ROG con il logo e il modulo fotocamera simili a quelli dei modelli di fascia alta.

Anche il display è da top di gamma, essendo lo stesso pannello presente in ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro, mentre a differenza della linea ROG Phone 9 manca una fotocamera teleobiettivo da 32 MP e la batteria è leggermente più piccola (5.500 mAh rispetto ai 5.800 mAh).