Come previsto, due nuovi smartphone Android da gaming fanno capolino quest’oggi, 19 novembre 2024: si tratta di ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro, due dispositivi che condividono (gran) parte delle specifiche, ma che si distinguono per alcuni particolari. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sui nuovi potenti smartphone del brand di ASUS.

ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro ufficiali con Snapdragon 8 Elite e fino a 24 GB di RAM

La serie ROG Phone 9 è pensata soprattutto per i giocatori, ovviamente, e introduce diversi cambiamenti rispetto alla precedente generazione. Sotto al cofano, il più “evidente” è costituito dalla presenza del potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, con due core Oryon ad alte prestazioni con clock a 4,3 GHz e sei core Oryon focalizzati sull’efficienza che funzionano a 2,8 GHz; con l’aiuto della GPU Adreno 830 porta miglioramenti del 45% in termini di performance CPU e del 40% lato GPU e NPU (rispetto a Snapdragon 8 Gen 3); in supporto troviamo un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di storage (su Phone 9) o di 24 GB di RAM e 1 TB di storage (su Phone 9 Pro).

Per contenere al meglio tutta questa potenza è presente un rinnovato sistema di raffreddamento: si tratta del GameCool 9 Cooling System, che può contare su una struttura a 5 sezioni e su un metodo di raffreddamento a 360° favorito da un foglio più grande di grafite.

Oltre alle memorie e al design della scocca posteriore (che vedremo più giù), le differenze tra i due modelli riguardano il comparto fotografico. La fotocamera anteriore rimane da 32 MP su tutti e due (con sensore RGBW con FoV di 90°), mentre sul retro cambiano in parte le carte in tavola. Il sensore principale è in entrambi i casi un Sony LYTIA 700 da 50 MP (1/1.56″), ed è presente un sensore ultra-grandangolare da 13 MP, ma a cambiare è il terzo: su ROG Phone 9 ci si deve “accontentare” di una fotocamera macro da 5 MP, mentre su ROG Phone 9 Pro fa capolino un teleobiettivo da 32 MP con zoom 3x (1/1.3″, con OIS).

Nessun cambiamento per quanto riguarda la batteria, che sale di capacità rispetto alla precedente generazione, ma non in dimensioni: questa volta gli smartphone offrono 5800 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata HyperCharge da 65 W e alla ricarica wireless da 15 W. Secondo i dati forniti, l’autonomia garantisce il superamento di 26 ore di utilizzo tipico o di 4,5 ore di gaming pesante, e bastano 46 minuti per passare da 0 a 100% (con cavo). Il produttore promette una capacità pari almeno all’80% dopo 1000 cicli di ricarica

Specifiche tecniche di ROG Phone 9: display AMOLED E6 LTPO da 6,78 pollici a risoluzione 2400 x 1080, con refresh rate fino a 185 Hz (con Game Genie)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA 700 da 50 MP (1/1.56″), ultra-grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

speaker stereo con Spatial Sound

batteria da 5800 mAh con ricarica rapida cablata HyperCharge da 65 W e ricarica wireless da 15 W

sistema operativo: Android 15

dimensioni e peso: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm, 227 g

Previous Next Fullscreen

Specifiche tecniche di ROG Phone 9 Pro: display AMOLED E6 LTPO da 6,78 pollici a risoluzione 2400 x 1080, con refresh rate fino a 185 Hz (con Game Genie)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0 (Pro), o 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria interna UFS 4.0 ( Pro Edition )

di RAM LPDDR5X e di memoria interna UFS 4.0 ( ) tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYTIA 700 da 50 MP (1/1.56″), ultra-grandangolare da 13 MP e teleobiettivo da 32 MP (con OIS)

(con OIS) batteria da 5800 mAh con ricarica rapida cablata HyperCharge da 65 W e ricarica wireless da 15 W

per tutti i dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Lato design i due smartphone si distinguono soprattutto per la cover posteriore: entrambi sono dotati di AniMe Vision Mini-LED, ma ROG Phone 9 si ferma a 85 LED, mentre ROG Phone 9 Pro si spinge fino a 648. Gli utenti possono scegliere tra diverse animazioni precaricate, ma il modello Pro va oltre, supportando testi più complessi e consentendo di caricare file GIF personalizzati. Il modello di punta consente persino di avviare mini giochi retro sul “display” posteriore, sfruttando gli AirTrigger dello smartphone.

Tutti e due presentano cover posteriori realizzate da un unico pezzo di vetro, con incisioni applicate per creare le texture; le finiture opache utilizzano una nano-texture cristallizzata, che fornisce un tocco più morbido e mantiene al contempo la superficie più protetta dalle impronte delle dita. L’aspetto generale non si discosta poi molto dalla precedente generazione, soprattutto per quanto riguarda dimensioni e modulo fotografico. Non manca ovviamente la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Previous Next Fullscreen

I nuovi smartphone ROG vengono proposti con Android 15 e un software personalizzato e ricco di funzionalità di intelligenza artificiale. Tra queste possiamo citare AI Call Translator, con il quale si possono avere conversazioni telefoniche con traduzione in tempo reale (per ora sono supportati italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, giapponese, cinese, cantonese e indonesiano), ma anche AI Transcript, integrato nell’app di registrazione e in grado di trascrivere in tempo reale le registrazioni delle riunioni in formato testuale, e di generare note riassuntive, rendendo più facile rivedere i punti chiave.

Ci sono poi AI Wallpaper per la generazione di sfondi, Semantic Search per la ricerca (sfrutta l’apprendimento multimodale per migliorare le capacità di ricerca in linguaggio naturale nella galleria, nelle impostazioni e nelle funzioni di ricerca in generale) e Cerchia e cerca con Google, che ormai conosciamo piuttosto bene: basta cerchiare, scarabocchiare o sottolineare quanto vediamo sullo schermo per saperne di più attraverso una ricerca su Google.

A livello di funzionalità fotografiche, sempre restando in ambito AI possiamo citare AI Panning (per un effetto dinamico con sfondi sfocato, perfetto per lo sport), AI Object Sense (ogni elemento viene analizzato e ottimizzato in modo separato, per un risultato più naturale) e AI Portrait Video (per filmati con sfondo sfocato con effetto ritratto).

Prezzi e uscita della serie ROG Phone 9

ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro sono disponibili in preordine da oggi stesso, con disponibilità effettiva prevista per metà gennaio. I prezzi sono i seguenti:

ROG Phone 9 12-256 GB Black a 1099 euro , con disponibilità su eshop ufficiale

, con disponibilità su eshop ufficiale ROG Phone 9 12-512 GB White a 1149 euro , con disponibilità su eshop ufficiale e presso Gold Store ASUS

, con disponibilità su eshop ufficiale e presso Gold Store ASUS ROG Phone 9 12-512 GB Black a 1149 euro , in esclusiva Amazon

, in esclusiva Amazon ROG Phone 9 Pro 16-512 GB a 1299 euro con disponibilità su eshop ufficiale, Gold Store ASUS e Amazon

con disponibilità su eshop ufficiale, Gold Store ASUS e Amazon ROG Phone 9 Pro Edition 24 GB – 1 TB a 1499 euro con disponibilità su eshop ufficiale, Gold Store ASUS e Amazon

Fino al 19 dicembre 2024 è prevista un’offerta di lancio, che prevede AeroActive Cooler incluso nel prezzo con l’acquisto di uno dei due smartphone Android.