A poco meno di un mese dal lancio ufficiale della nuova serie ASUS ROG Phone 9, che avverrà il prossimo 19 novembre, continuano a trapelare informazioni molto interessanti. Dopo le prime anticipazioni sono stati ora pubblicati i render con le specifiche tecniche del prossimo ASUS ROG Phone 9 Pro. La nuova serie di smartphone per il gaming dovrebbe comprendere sia ASUS ROG Phone 9 che ROG Phone 9 Pro.

Poche novità sul design ma molta potenza per il gaming nel nuovo ASUS ROG Phone 9 Pro

Dal punto di vista del design ASUS ROG Phone 9 Pro non si discosta molto da ROG Phone 9. Ha un display con il foro per la fotocamera frontale e l’isola per la fotocamera posteriore posta nell’angolo in alto a sinistra. In questo non ci sono novità neanche rispetto al precedente ROG Phone 8. La fotocamera principale dovrebbe essere composta da tre sensori (una fotocamera principale Sony Lytia 700 da 50 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP e una fotocamera teleobiettivo da 32 MP con apertura f/2.4, OIS e zoom ottico 3X) con il flash LED. Tornando al design ASUS ROG Phone 9 Pro dovrebbe essere disponibile nel colore Phantom Black con una texture nella superficie posteriore.

Oltre ai render di ASUS ROG Phone 9 Pro sono state anticipate anche quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche. Dovrebbe avere un display SAMSUNG Flexible AMOLED FHD+ da 6,78 pollici (2400 × 1080 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 2.500 nit, supporto HDR10 e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2. In termini di prestazioni lo smartphone sfrutterà le potenzialità del processore Snapdragon 8 Elite e dei 24 GB di RAM LPDDR5X con 1 TB di memoria UFS 4.0. La fotocamera anteriore dovrebbe essere da 32 MP.

L’autonomia di ASUS ROG Phone 9 Pro dovrebbe essere affidata a una batteria da 5.800 mAh con il supporto per la ricarica rapida da 65 W. Il sistema operativo è Android 15 con l’interfaccia utente ROG e non dovrebbero mancare il jack da 3,5 mm per le cuffie, i doppi altoparlanti stereo, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3 e il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sotto il display.

Dai render pubblicati è possibile apprezzare anche AeroActive Cooler X, un dock che si collega al retro di ASUS ROG Phone 9 Pro per tenere sotto controllo la temperatura dello smartphone durante le sessioni di gaming. Il dock prevede anche porte per la ricarica del dispositivo. Di certo AeroActive Cooler X è previsto per ASUS ROG Phone 9 Pro, mentre non è chiaro se sarà compatibile anche con ROG Phone 9. Il dock sarà fornito nella confezione dello smartphone insieme a una cover trasparente e una custodia Aero.

Infine, ma non meno interessante, ASUS ROG Phone 9 Pro dovrebbe anche poter contare sulle funzionalità AI per il gaming.